Un pompier de la ISU Prahova a rămas fără permis și este cercetat pentru o cursă ilegală de mașini la care nu a participat! Dosarul făcut de polițiștii din Ploiești se bazează pe probe dintr-un scenariu de Las Fierbinți

Un ploieștean s-a trezit fără permis pentru că ar fi participat cu mașina înmatriculată pe numele tatălui său la o cursă ilegală în Parcul Municipal Vest. Așa cum rezultă din imaginile de mai jos, mașina este alt model decât cea care apare în filmările pe care polițiștii le au drept probe, iar numărul de înmatriculare nu se vede în imagini. Mai mult, fiind pompier la ISU Prahova, Cătălin Ursachi a avut de suferit și la serviciu, urmând să fie cercetat de Parchetul Militar! Citiți și vă cruciți:

Sesizarea lui Cătălin Ursachi:

In data de 18.09.2017 am primit de la Politia Municipiului Ploiesti o instiintare prin care imi era adus la constinta faptul ca trebuie sa ma prezint la sediul lor (pe Oilor) pentru detalii cu privire la o cursa ilegala in care a fost implicata masina cu care sotia face naveta zilnic (Golf 4 cu nr. PH-88-WOB).

Pe data de 19.09.2017 am ajuns la sediul politiei si am fost instiintat ca masina mai sus mentionata a fost implicata intr-o cursa ilegala pe data de 05.08.2017 la ora 00 :23 in Parcul Municipal Vest.

Le-am spus ca nu am participat si nici masina nu a fost acolo, si ca sigur este o greseala. Nu mi-au acordat nici o prezumtie de nevinovatie, avand deja eticheta de pusa.

Masina mai sus mentionata era inmatriculata pe numele tatalui meu si ei stiau acest lucru. I-am intrebat cum au ajuns la concluzia ca eu am condus, si de ce nu l-au chemat pe tata in primul rand sa dea declaratii. Raspunsul lor a fost unul halucinant : ‘’tatal tau este batran si nu participa la curse, fratele tau nu are permis de conducere, sotia ta este femeie, singurul care putea sa fie esti tu ‘’

Chiar daca participam la o asemenea intrecere nu aveau cum sa ma plaseze la locul faptei deoarece singura dovada era o filmare cu masinile din spate.

I-am rugat sa imi arate filmarea. Au spus ca nu le functioneaza pc-ul si nu imi poate arata. Mi-au precizat ca o sa ma contacteze telefonic dupa ce repara computerul.

Am dat o declaratie in care am negat implicarea mea in aceasta cursa. Le-am lasat si o copie dupa cartea masinii ca sa o identifice mai usor.

Timp de 8 luni de zile nu am mai primit absolut nici un telefon, nici o instiintare, nimic. Am crezut ca au observat ca nu este masina mea in filmari.

Pe data de 24.05.2018 am primit de la politie o instiintare prin care mi se comunica faptul ca mi s-a retinut permisul de conducere, avand dovada cu drept de curculatie pana pe 03.06.2018 orele 24:00.

Retinerea permisului este fara un termen anume.

Pe 25.05.2018 am primi si de la Parchet o ordonanta prin care se comunica in cazul meu dosarul meu este trimis in continuare pentru cercetarii la Parchetul Militar (eu fiind militar).

De aici a inceput stresul, lupta cu morile de vant, cu oameni care nu dau 2 lei pe tine. Am fost in audiente la seful IPJ Prahova. Abia daca s-a uitat la mine. La seful Biroului Rutier. La fel, nici o rezolvare. Am fost la Parchet (civil) sa cer detalii : daca s-a trimis dosarul la Parchetul Militar, cand ajunge. Nu au stiut sa imi spuna daca a plecat sau cand ajunge. Mi-au sugerat sa merg la judecatorie sa studiez dosarul.

Am mers la Judecatoria Prahova, am facut cerere de studiere a dosarului si l-am primit sa il studiez. Aici am ramas mut la cum isi fac politistii treaba, in speta Lungu Luigi. La pagina in care sunt mentionat sunt atasate si fotografii si dvd cu filmarea.

Halucinant in fotografii nu apare masina mea ci un Golf 4/Bora gri break. Masina mea fiind de tip scurt (hatchback)

Deasemenea tot ei mentioneaza(doar in cazul meu) ca nu au fost surprinse cadre foarte clare cu numarul de inmatriculare PH-88-WOB.

Cum au facut ei ancheta : au analizat filmarile(analizat e mult spus). Au vazut un un golf/bora cu nr WOB. Cifrele sigur nu se distingeau(dupa cum afirma si ei) si au dedus ca este 88. Nu au mai verificat ca nu se potriveste tipul de caroserie. Anchete facute pe genunchi.

Eu acum am ramas fara permis in mod abuziv, nu am nici cea mai mica legatura cu fapta.

Trebuie sa astept ca dosarul meu sa ajunga la Parchetul Militar ca sa pot sa fac ceva. Asta poate sa dureze luni.

La serviciu sunt dat jos din functie pentru ca postul meu cuprinde si functia de conducator auto si nu o mai pot exercita fara permis auto.

Stres, cheltuieli, drumuri,etc. Mai jos atasez fotografii cu documente :

Asta mi-au aratat prima data. Cursa. Ei aveau proprietarul si seria de sasiu

Disjungerea cauzei la Parchetul Militar

Imaginile cu masina suprinsa la curse. O masina break.

Politistii recunosc ca numarul de inmatriculare nu este vizibil!

Retinerea permisului.

Așa arata masina mea

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere conducerii IJP Prahova și sancționarea celor care se fac vinovați de acest abuz!