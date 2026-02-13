Pentru ce a fost proiectat Sistemul Antigrindină și de ce a fost oprit, în 2025, în România. Va fi repornit în 2026?

Pentru a aduce o serie de clarificări cu privire la scopul Sistemului Antigrindină și cum ar trebui el să funcționeze, am realizat o sinteză, fără termeni tehnici și fără termeni legislativi. Aceasta este menită să facă puțină lumină în ceea ce privește scopul acestui sistem, pentru cine a fost proiectat și, de asemenea, care au fost motivele pentru care a fost oprit.

Pentru ce a fost proiectat sistemul antigrindină

Sistemul Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor a fost proiectat pentru a proteja culturile (fie că sunt de cereale, fie că sunt de viță de vie) de acțiunea devastatoare a grindinei.

Cu alte cuvinte, beneficiarii direcți ai sistemului ar fi trebuit să fie fermierii și viticultorii. Sistemul Antigrindină NU a fost proiectat pentru cetățeni și bunurile lor, ci pentru culturi.

De multe ori, în perioadele când a bătut grindina, oamenii au trimis imagini cu florile din grădină distruse de grindină. Dar sistemul nu pentru flori a fost gândit. El ar fi trebuit să protejeze de grindină culturile de cereale, adică hrana românilor.

Asociații întregi de fermieri, atât din Prahova dar și din alte județe ale țării, au reclamat, mai mulți ani la rând, că rachetele antigrindină fac mai mult rău decât bine. Constatarea lor a fost că, în loc să combată grindina, acestea rachete suprimă ploaia. Iar seceta nu poate fi combătută cu nimic.

Se observă că tocmai fermierii, principalii beneficiari ai sistemului, au fost cei care au tras concluziile că sistemul nu este nici pe departe atât de eficient precum ar fi trebuit, ba din contră. Acesta face mai mult rău decât bine culturilor de cereale.

Motivele pentru care a fost oprit sistemul antigrindină

Prin ordin de ministru, la cererea fermierilor prahoveni, în 2024, sistemul antigrindină a fost oprit. Ulterior, în 2025, acesta nu a mai fost repornit și a intrat în conservare.

Sistemul antigrindină a pornit în România în anul 2005. Timp de 20 de ani, în fiecare sezon, aprilie – octombrie, sistemul a funcționat în toată țara.

Deși trebuia să fie „pilot” în Prahova, în prima fază, acesta a fost extins în toată țara fără să fi existat un studiu care să analizeze impactul sau raportul cost-beneficii pe care sistemul l-a adus în zonele unde a fost „pilotat”.

Fără studii, fără analize, s-a tras cu rachete antigrindină, 20 de ani, în toată România.

Fermierii prahoveni spun că sistemul a fost nociv și aduc drept dovadă producțiile record de cereale, pe care le-au avut, după oprirea sistemului. În plus, spun aceștia, de când s-a oprit, plouă. „Ne plouă, în sfârșit. Am avut zăpadă pe câmpuri. De când n-am mai avut noi zăpadă pe câmpuri? În sfârșit, natura își revine”, spun aceștia.

Ce lipsește sistemului antigrindină din punct de vedere legal?

Concret, după o perioadă de funcționare, trebuie să existe studii de impact cu privire la eficiența acestuia. Este vorba de studii tehnice, care se fac de către oameni de știință și instituții independente.

Din punct de vedere economic, trebuie realizate analize și întocmite rapoarte cost-beneficiu cu privire la efectele sistemului antigrindină.

În momentul de față, potrivit ministrului Agriculturii, Florin Barbu, Sistemul Național Antigrindină nu este omologat, niciun punct de lansare nu deține certificarea necesară și tehnologia utilizată este considerată depășită, urmând a fi înlocuită, cel mai probabil, cu generatoare terestre.

Sistemul Antigrindină a fost oprit ca urmare a lipsei studiilor de impact asupra mediului, a concluzionat acesta, în 2025.

Până la finalizarea acestor studii, până la omologarea rachetelor sau până la găsirea unei alte metode de a combate grindina, sistemul antigrindină a fost suspendat în toată țara.

Va fi repornit sistemul antigrindină în 2026?

În ianuarie 2026 ordinul de suspendare a sistemului antigrindină în Prahova, nr.300/2024, a fost anulat în instanță. Chiar dacă acest ordin a fost suspendat, motivele pentru care sistemul nu a fost repornit în toată țara în 2025, rămân: nu există studii de impact, nu există omologare, nu există o analiză cost-beneficii care să susțină continuarea acestui program.

Observatorul Prahovean a trimis o solicitare Ministerului Agriculturii cu privire la urmările anulării acestui ordin, dar, până la data publicării acestui articol, ministerul nu a trimis niciun răspuns.

În concluzie, nu se știe încă ce se va întâmpla cu Sistemul Antigrindină în 2026, dacă va fi repornit sau dacă va rămâne tot în conservare, ca în 2025.

