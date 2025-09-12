Ce pune la cale CJ Prahova în Palatul Culturii Ploiești?

Sala „Ion Stratan” a Centrului Dramatic Mythos, parte a Centrului Județean de Cultură Prahova, situată la parterul Palatului Culturii din Ploiești, a intrat în renovare în vara anului 2025. Aici se desfășurau cursurile de teatru ale Centrului Dramatic și o parte din spectacolele și atelierele acestei instituții de cultură.

La finalul lunii iulie 2025, Centrul Județean de Cultură Prahova a primit, din partea Consiliului Județean Prahova, o solicitare de eliberare a Sălii „Ion Stratan”. Astfel, spațiul destinat activității Centrului Dramatic Mythos a fost diminuat.

În data de 18 august 2025, Observatorul Prahovean a solicitat, în baza Legii 544/2001, câteva lămuriri de la Consiliul Județean Prahova:

„În baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public, vă rugăm să ne transmiteți răspunsul la următoarele întrebări:

1. Când (în ce dată) ați solicitat eliberarea Sălii „Ion Stratan”, din cadrul Palatului Culturii Ploiești, în care își desfășura activitatea Centrul Dramatic Mythos și în baza cărui act?

2. Când vor fi finalizate lucrările de renovare a acestei săli?

3. Ce destinație va avea acestă sală după renovare?”

Așa cum reiese din răspunsul transmis redacției Observatorul Prahovean de către reprezentanții CJ Prahova, restrângerea spațiului respectiv a fost decisă „ca urmare a necesității realizării unor lucrări de consolidare și renovare, precum și a modificării utilității spațiului, în vederea alinierii acestuia la noile obiective culturale și funcționale ale instituției noastre”.

Ce destinație va avea Sala „Ion Stratan” după renovare

Multe sunt zvonurile care circulă „pe la colțurile” CJ Prahova cu privire la această „mișcare” de schimbare de destinație care are loc în spațiul în care își desfășura activitatea Centrul Dramatic Mythos. De la „interese de partid”, cu țintă directă către PSD, care conduce CJ Prahova, până la înființarea unui studio de podcast de unde, același PSD, să poată să-și transmită în mod exclusiv mesajele în vederea pregătirii campaniei electorale din 2028.

Răspunsul transmis redacției noastre de către CJ Prahova este destul de ambiguu, neputându-se distinge un scop clar pentru care va fi folosită această sală.

„După finalizarea lucrarilor, Sala va fi reamenajată pentru a găzdui un spațiu multifuncțional destinat înregistrării și difuzării de conținut cultural, educațional și artistic în format digital, facilitând totodată dialogul public și promovarea inițiativelor comunității locale.

Prin acest demers, se urmărește crearea unei platforme de comunicare modernă, care să funcționeze ca o interfață între Consiliul Județean Prahova și cetățeni, oferind un cadru deschis pentru exprimarea ideilor, promovarea valorilor locale și consolidarea legăturii dintre administrație și comunitate”.

Mai mult decât atât, după ce în data de 23 iulie 2025 erau prezente în sală echipe de muncitori, activitatea acestora a fost întreruptă brusc, iar, în prezent, nu se știe exact când vor fi reluate lucrările pentru renovarea și amenajarea sălii.

„Lucrările de renovare vor fi finalizate în termen de 75 de zile calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Menționăm că această dată va fi stabilită ulterior, în funcție de finalizarea procedurilor administrative și tehnice aferente”, a transmis CJ Prahova.

Urmează oare și preluarea sălii de spectacole a Centrului Dramatic Mythos?

Dacă în ceea ce privește Sala „Ion Stratan”, lucrurile sunt clare, Mythos nu-și va mai desfășura activitatea acolo, sala de la subsolul Palatului Culturii ridică semne de întrebare.

Inițial, celor care au protestat față de restrângerea spațiului destinat activității Centrului Dramatic Mythos, li s-a comunicat că le ajunge spațiul rămas, cel aflat la subsol, cu sala de spectacole, răspunsul primit de la CJ Prahova pune sub semnul întrebării și această sală de spectacole.

„Totodată, conducerea Consiliului Județean Prahova își exprimă sprijinul pentru activitatea Centrului Dramatic Mythos și își asumă identificarea și punerea la dispoziție, în cel mai scurt timp posibil, a unor noi spații adecvate desfășurării activității teatrale, situate în condiții mai bune și corespunzătoare, la suprafață, nu în zone de subsol”, au scris reprezentanții CJ Prahova.

Având în vedere că Sala „Ion Stratan” este situată la parterul Palatului Culturii iar la subsol se află doar sala de spectacole, singura care i-a mai rămas Centrului Dramatic Mythos, se pregătește oare o restrângere a activității activității teatrale și din acest spațiu?

Este binecunoscut faptul că Palatul Culturii din Ploiești trebuia să intre într-un amplu proiect de reabilitare, pe fonduri europene. În momentul de față termenul de finalizare a lucrărilor este imposibil de realizat, ceea ce înseamnă că fondurile vor fi pierdute. Astfel, o bună parte a clădirii, nu va putea fi utilizată.

Și, în aceaste condiții, unde va fi mutată activitatea Centrului Dramatic Mythos în cadrul Palatului Culturii Ploiești? „(…) conducerea Consiliului Județean Prahova își exprimă sprijinul pentru activitatea Centrului Dramatic Mythos și își asumă identificarea și punerea la dispoziție, în cel mai scurt timp posibil, a unor noi spații adecvate desfășurării activității teatrale”. Nu este menționat că aceste „spații” vor fi căutate în Palatul Culturii și nici măcar în centrul Ploieștiului. Cine va veni oare, la periferia orașului ca să studieze artă teatrală?

Răspunsul complet al Consiliului Județean Prahova transmis Observatorului Prahovean

„În urma cererii înregistrată la Consiliul Județean Prahova în Registrul pentru evidența solicitărilor privind accesul a intormațiile de interes public sub nr.(…) , formulată în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațile de interes public, prin care solicitați informații în legătură cu Sala „Ion Stratan” din cadrul Palatului Culturii din Ploiești, pe baza datelor gestionate de substructura de specialitate competentă în domeniul Cultură, din cadrul instituţiei noastre, vă comunicăm punctual informațiile de interes:

Spațiul destinat Centrului Dramatic Mythos în Sala „Ion Stratan” din cadrul Palatului Culturii Ploieşti a fost diminuat în baza Actului Adițional nr 2/2025 la Contractul de atribuire în folosință nr. 20130/29.12.2009, ca urmare a necesității realizării unor lucrări de consolidare și renovare, precum și a modificării utilității spațiului, în vederea alinierii acestuia la noile obiective culturale și funcționale ale instituției noastre. Lucrările de renovare vor fi finalizate în termen de 75 de zile calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Menționăm că această dată va fi stabilită ulterior, în funcție de finalizarea procedurilor administrative și tehnice aferente. După finalizarea lucrărilor, Sala va fi reamenajată pentru a găzdui un spațiu multifuncțional destinat înregistrării și difuzării de conținut cultural, educațional și artistic în format digital, facilitând totodată dialogul public și promovarea inițiativelor comunității locale.

Prin acest demers, se urmărește crearea unei platforme de comunicare modernă, care să funcționeze ca o interfață între Consiliul Județean Prahova și cetățeni, oferind un cadru deschis pentru exprimarea ideilor, promovarea valorilor locale și consolidarea legăturii dintre administrație și comunitate.

Totodată, conducerea Consiliului Județean Prahova își exprimă sprijinul pentru activitatea Centrului Dramatic Mythos și își asumă identificarea și punerea la dispoziție, în cel mai scurt timp posibil, a unor noi spații adecvate desfășurării activității teatrale, situate în condiții mai bune și corespunzătoare, la suprafață, nu în zone de subsol.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat și vă asigurăm de întreaga noastră disponibititate pentru furnizarea de informații suplimentare, dacă va fi necesar”.

Centrul Județean de Cultură Prahova nu a transmis niciun răspuns

Un set de întrebări au fost adresate, prin intermediul e-mailului, în data de 18 august 2025, și Centrului Județean de Cultură Prahova. Le redăm în continuare:

În baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public, vă rugăm să ne transmiteți răspunsul la următoarele întrebări:

1. Când (în ce dată) ați predat sala „Ion Stratan”, din cadrul Palatului Culturii Ploiești, în care își desfășura activitatea Centrul Dramatic Mythos și în baza cărui act?

2. Care au fost motivele care v-au fost comunicate cu privire la solicitarea de eliberare și predare a acestei săli?

3. Cui (către cine) a fost predată sala respectivă?

4. Unde își va desfășura activitatea Centrul Dramatic Mythos de acum încolo?

5. Ce destinație urmează să aibă Sala „Ion Stratan” după renovare?

Până la data publicării acestui articol Centrul Județean de Cultură Prahova nu a transmis niciun răspuns redacției Observatorul Prahovean.

Răspunsul CJ Prahova: