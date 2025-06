Carmangeria Doi Nepoți, un business cu suflet din tată-n fiu

Carmangeria Doi Nepoți din Ploiești este deja un nume care echivalează cu garanția calității în ceea ce privește produsele din carne. Cu cel mai recent magazin deschis în Ploiești, aproape de centru, pe strada Barbu Catargiu la nr.1, businessul a ajuns astfel mai aproape de ploieșteni. În plus, aici se găsește și gama de produse „gourmet”. Aceasta vine în întâmpinarea gusturilor din ce în ce mai rafinate ale ploieștenilor care știu ce și cum să mănânce.

Nu sunt mulți cei care nu au auzit de „Doi Nepoți”. Iar clienții fideli care erau, până acum, doar la magazinul din Cartierul Albert sau la cel din Păulești, s-au mutat și la magazinul din strada Barbu Catargiu. Astfel, la începutul fiecărui weekend, în preajma sărbătorilor, dar nu numai, oamenii merg „la Doi Nepoți”. De ce? Ca să-și cumpere tot ce au nevoie pentru un grătar sau pentru mesele festive.

Pentru că este atât de cunoscută în rândul ploieștenilor, am fost curioși să aflăm care este povestea din spatele Carmangeriei „Doi Nepoți”. Și cum au ajuns produsele lui Marcel Gheorghiță, antreprenorul de numele căruia se leagă acest business, pe mesele atâtor prahoveni. Ca o paranteză, nu doar ploieștenii vin să cumpere de aici, ci și mulți prahoveni se aprovizionează de la această carmangerie.

Dar cum a ajuns Carmangeria „Doi Nepoți” aici, unde este astăzi, adică în topul preferințelor ploieștenilor care caută calitate și, totodată, prețuri decente?

Carmangeria Doi Nepoți, o afacere care s-a transmis prin generații

Marcel Gheorghiță, a crescut, practic, în măcelărie, așa cum singur povestește. „Tata era cel mai mare măcelar din Ploiești acum 30 de ani”, povestește antreprenorul cu nostalgie. De-a lungul timpului, familia Gheorghiță a avut nu mai puțin de șapte magazine în Ploiești, fiind cunoscuți pe piața locală și, mereu, țintind spre mai bine, spre calitate superioară.

„La Regina 1 a fost prima carmangerie a părinților mei. Lumea ne știe în oraș. Tata Gheorghiță, eu Gheorghiță… El a avut două carmangerii și șapte magazine în Ploiești…”, povestește Marcel Gheorghiță. Ulterior, părinții s-au reprofilat pe zona de restaurante, dar copilăria fiului lor a fost marcată de implicarea lui zilnică în carmangeria de atunci.

Astfel, când a ajuns la vârsta maturității, a decis să facă ce știa cel mai bine: să deschidă propria carmangerie. „Când eram copil, am crescut în carmangerie acolo… Chiar îmi plăcea… Toată ziua stăteam acolo, nici la școală nu mă duceam zi de zi…”, își amintește amuzat actualul proprietar al „Doi Nepoți”.

Începuturile businessului nu au fost deloc ușoare, prima carmangerie pe care a reușit să o deschidă nu a fost conformă cu normele Direcției Sanitar Veterinare și, în consecință, a fost închisă. „Am început cu carmangeria în Albert (cartierul Albert din Ploiești – n.r.), într-un garaj amenajat. Le-am scos și am făcut o carmangerie mică. După un an și jumătate, după ce a văzut lumea că ne merge, au venit și… reclamațiile. Și ne-a închis DSV-ul, pentru că nu aveam voie să funcționăm acolo”, a mai povestit el despre obstacolele întâlnite la începutul afacerii.

Dar aceste piedici nu l-au făcut decât să-și dorească să se perfecționeze, să fie mai bun.

Astfel, a muncit și a deschis din nou carmangeria, mai mare, tot în cartierul Albert. „Ne-am dezvoltat. Am deschis carmangeria mai mare în Albert, ulterior am făcut magazinul la poartă. Apoi am deschis magazinul de la Păulești și acum, de două săptămâni, l-am deschis pe acesta, cel mai nou, chiar în Ploiești”, și-a continuat povestea antreprenorul.

În afară de aceste trei magazine, la Artsani mai există și un grill „Doi Nepoți”, care este un business mai vechi dar foarte cunoscut în rândul ploieștenilor.

Produsele care se vând la Carmangeria Doi Nepoți sunt preparate chiar de ei

În afară de produsele de măcelărie, clasice, Carmangeria Doi Nepoți are și preparate tradiționale românești, cum ar fi micii. Recent, la magazinul din Ploiești, de pe strada… au adus pentru comercializare și preparate specifice, turcești, cum ar fi Adana, care se bucură de un mare succes în rândul clienților.

„Am văzut că, de la un timp, au început să meargă foarte bine produsele turcești-arăbești și am încercat să facem și noi. Și cred că n-am dat greș, pentru că merg destul de bine”, explică proprietarul carmangeriei prezența noilor produse din vitrină.

Garanția calității este dată de faptul că toată carnea este preparată de ei, direct în laboratorul propriu, folosind numai ingrediente naturale. Astfel, și carnea marinată pe care o comercializează, gata de a fi gătită, este proaspătă și numai bună de pus pe grătar.

Nu folosesc chimicale sau agenți de conservare, așa că totul este garantat de cea mai bună calitate. „Totul este produs de noi, aici, în carmangeria noastră”, spune Marcel Gheorghiță.

Dintre produsele cele mai căutate de clienți, în topul preferințelor acestora se află pastrama. Condimentele folosite la pregătirea ei, frăgezimea cărnii, au contribuit decisiv la prezența acestui produs în top. „La pastrama de oaie, eu cred că suntem cei mai buni din Ploiești”, spune hotărât antreprenorul.

Totul se face, de la cap la coadă, în laboratorul propriu. De la achiziționarea carcasei de oaie, aceasta intră pe mâna măcelarilor proprii. Apoi este pregătit baițul special, tot de ei, și, după ce carnea este păstrată în acesta, când este gata, se scoate la vitrină pentru comercializare. „În prepararea baițului tot ceea ce folosim este natural, nu folosim niciun chimical”, mai dă asigurări Marcel Gheorghiță.

Businessul și familia se împacă în familia Gheorghiță

Atunci când ai un business se știe că, uneori, viața de familie are de suferit. Marcel Gheorghiță spune însă că la el totul se împacă foarte bine. Soția îi este alături și îl susține în tot ceea ce face. „Muncește cot la cot cu mine”, spune antreprenorul.

În plus, proprietarul Carmangeriei „Doi Nepoți”este tatăl mândru a doi copii majori. Speră ca aceștia să i se alăture după terminarea studiilor pentru a duce mai departe, în acest fel, afacerea familiei.

„Eu de mic am intrat. La 14 ani eram în carmangerie… Îmi plăcea, stăteam pe lângă măcelari, pe acolo, îi controlam. Mi-a plăcut de mic. (…) Orice afacere, orice business de genul acesta, dacă nu-l faci din pasiune, nu cred că ar merge”, mărturisește antreprenorul. „Și acasă, dacă faci o mâncare și o faci în silă, și arunci acolo doar sare și nu pui un pic de suflet, nu-ți iese”, mai completează el, subliniind importanța pasiunii în viata de zi cu zi.

Iar la el se vede pasiunea pe care o are pentru această mică afacere de familie. Este zilnic alături de oamenii lui, vrea să vadă cu ochii lui cum decurge totul. Mai mult decât atât, gustă produsele înainte de a fi scoase la vânzare, pentru a se asigura că sunt perfect echilibrate din punct de vedere al condimentelor. Și chiar îi place. Și asta se vede!

Businessul cu carne nu este unul liniar, mărturisește Marcel Gheorghiță. Sunt perioade mai slabe din punct de vedere al vânzării de carne, cum ar fi, de exemplu, perioadele de post, și perioade mai bune, ca Paștele sau Crăciunul, care vin să le compenseze pe cele mai slabe. Dar asta a știut-o dintotdeauna. „Așa e businessul ăsta. Nu ai ce face”, spune el.

Cel mai nou magazin, Carmangeria „Doi Nepoți Gourmet”

Cel mai nou magazin, Carmangeria „Doi Nepoți Gourmet”, este o încercare de apropiere de ploieșteni, de a veni mai apropae de ei și de a le facilita accesul la produsele preferate.

Astfel, la începutul lunii iunie 2025, s-a deschis, pe strada Barbu Catargiu la nr.1, într-un spațiu generos, care are și laborator propriu, cel mai nou pariu al antreprenorului Marcel Gheorghiță.

Aici comercializează absolut toată gama de produse, de la carnea macră, până la preparatele pretențioase și dificile din zona „gourmet”: cârnați de cerb, cotlete de vită maturată. De asemenea, aici se găsesc și preparatele ideale pentru gospodinele grăbite: ardei umpluți, sarmale în foi de viță, sarmale în foi de varză sau pulpe de pui umplute.

Acestea trebuie doar puse la gătit, fără absolut nimic altceva, fiind gata pregătite. Și, astfel, o mâncare complicată în mod normal, și care necesită mult timp pentru pregătire, este gata în foarte scurt timp. În plus, din punct de vedere al gustului, „Doi Nepoți” chiar reprezintă o garanție de necontestat.

Oamenii angajați sunt foarte importanți pentru afacere

În momentul de față, la „Doi Nepoți” lucrează peste 30 de persoane. Și, din cei care se angajează nou, puțini sunt cei care pleacă. De ce? Pentru că siguranța locului de muncă este foarte importantă. Și „Doi Nepoți” chiar oferă asta angajaților. „De la noi nu prea pleacă lumea. Îi ținem cu vorbă bună, cu salarii bune, că altfel nu poți să-i ții…”, mărturisește antreprenorul.

În condițiile în care, în piață, toți angajatorii se plâng de lipsa forței de muncă, Marcel Gheorghiță spune că nu a avut niciodată probleme din acest punct de vedere. Având reputație de firmă serioasă, care angajează legal și pe salarii corecte, de fiecare dată când a căutat să angajeze, nici nu a fost nevoie să dea anunț. Din vorbă-n vorbă, posturile disponibile i s-au ocupat imediat. Și aceasta este, încă o dovadă în plus, a seriozității acestui mic business de familie.

Administrarea unei astfel de afaceri nu este deloc ușoară. Și, cu toate acestea, Marcel Gheorghiță afirmă cu tărie că, dacă ar fi să o ia de la început, același lucru ar face: „Ce să fac altceva? Același lucru aș face! Nu știu… Eu nu schimb un bec în casă. Nu știu, nu fac, nu mă bag. Dar în asta (businessul cu carmangeria – n.r.)… mă bag până la gât, cum se spune”.

„Doi Nepoți” este o poveste despre pasiunea pentru un business moștenit din tată-n fiu, un business cu tradiție în familia Gheorghiță din Ploiești.

În prezent, afacerea numără trei magazine și un grill. Din cele trei magazine, unul este amplasat în Cartierul Albert de la periferia Ploieștiului, al doilea în Păulești, iar cel mai recent este în apropierea centrului Ploieștiului, zona Caraiman, pe strada Barbu Catargiu, nr.1. Aici au și cea mai bogată gamă de produse gourmet pe care, odată testate, este imposibil să nu devii client fidel.

