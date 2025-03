HidroPrahova, acuzată că a facturat o cantitate ireală de apă

O cititoare ne-a sesizat că de aproape doi ani se ”luptă” cu HidroPrahova pentru o factură uriașă: 10.982 lei. Este vorba de consumul aferent unei avarii produse în gospodăria femeii, respectiv 1607 mc. Acesta este echivalentul cantității de apă cu care se poate umple un bazin de înot de dimensiuni olimpice!

Mihaela D. deține o locuință în Câmpina, nelocuită din 2008, domiciliul său fiind în Ploiești.

”Pe 1 mai 2023, am repornit apa care era oprită din camin. Două zile mai târziu am observat că din cămin curgea un fir subțire de apă, așa că am chemat o echipă de intervenție de la Hidro Prahova. Cei care au efectuat reparația i-au spus că am avut pierderi de apă și că în cele două zile în care a funcționat apometrul s-au înregistrat 1607 mc de apă consumați! Era o cantitate de apă enormă, cu care s-ar fi inundat întreg cartierul. Cum să curgă 1,6 milioane de litri de apă dacă vorbim de un apometru care are un debit casnic?!” ne-a transmis cititoarea indignată.

Aceasta susține că i s-a sugerat că problema ar putea fi rezolvată din pix dacă plătește 5000 lei. ”Pentru că am refuzat, acum sunt bună de plată” spune femeia, care a solicitat verificarea apometrului de către o firmă autorizată.

”De data aceasta a fost trimisă o altă echipă care a ridicat apometru pentru verificare, a închis robinetul de acces și l-au sigilat pe închis, au întocmit procesul verbal de debranșare și nota de constatare. Nici în procesul verbal, nici în nota de constatare nu a fost menționat faptul că sigiliul apometrului a fost rupt, urmând să fiu acuzată de acest lucru după 20 de zile de HidroPrahova” susține femeia.

Aceasta a făcut numeroase demersuri la mai multe instituții, iar în cei doi ani de la incident nimeni nu ar fi verificat istoricul de consum.

”De nenumărate ori am întrebat la Hidro Prahova ce se întâmplă cu apometru și de ce nu vine de la verificare? De cele mai multe ori mi s-a spus că nu știu unde este apometru. Într-un final mi s-a transmis că verificarea apometrului a durat din data de 04.05.2023 până în data de 08.01.2024 când mi s-a transmis și factura de 10982,72 lei, cu data scadentă de 13.01.2024. Simt că mă lupt cu morile de vânt” spune clienta.

La solicitarea Observatorului Prahovean, reprezentanții companiei de apă a Consiliului Județean Prahova ne-au transmis următorul punct de vedere:

”La acel moment, Hidro Prahova S.A. a identificat problemele semnalate, a propus soluții conforme cu prevederile contractuale și legislația în vigoare și a luat măsurile necesare

pentru remedierea situației. Cu toate acestea, doamna Dumitrescu nu a fost de acord cu

propunerile noastre.

Aşadar, în urma sesizării inițiale, echipa Hidro Prahova S.A. a constatat că sigiliul contorului de apă al doamnei Dumitrescu era rupt, ceea ce contravine prevederilor contractuale (conform Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă si

de canalizare, capitolul IV, art. 9.13, utilizatorul are obligația „Să nu influențeze în niciun fel

indicațiile contorului de apă/echipamentului de măsură şi să păstreze intactă integritatea

acestuia, inclusiv sigiliile”).

Ca urmare, am procedat la debranşarea abonatei şi am trimis contorul la o firmă specializată pentru verificare metrologică, pentru a elimina orice suspiciune privind înregistrarea eronată a consumului de apă.

Rezultatele verificării au confirmat că aparatul a înregistrat corect, consumul de apă

fiind atribuit unei avarii în instalația interioară a proprietății doamnei Dumitrescu. Conform art. 9.9 din același contract, mai sus-menționat, utilizatorul are obligația „Să execute lucrările de întreținere şi reparații care îi revin, conform reglementărilor legale, la instalațiile interioare de apă pe care le are în folosință, pentru a nu se produce pierderi de apă”.

Pentru a sprijini abonata în achitarea sumei datorate, Hidro Prahova S.A. a propus o eşalonare a plății pe o perioadă de 12 luni, conform politicilor noastre interne și cadrului legal aplicabil. Menționăm că societatea noastră nu are statut de instituție bancară şi, prin urmare, nu poate oferi eşalonări pe 60 de luni, aşa cum a solicitat doamna Dumitrescu.

Subliniem că Hidro Prahova S.A. respectă obligatțiile contractuale şi prevederile legale

în vigoare.

Rămânem deschişi pentru a colabora cu doamna Dumitrescu în vederea identificării unei soluții amiabile şi conforme cu cadrul legal. Vă mulțumim pentru oportunitatea de a clarifica această situație”.