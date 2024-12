Povestea succesului companiei prahovene ”rbc”

Campania ”Din Prahova pentru România” reunește cei mai de succes actori ai scenei economice prahovene, de la antreprenori locali la multinaționale care aduc plus valoare comunității și care sunt recunoscute la nivel național ca repere în business.

Activitățile economice ale firmelor din Prahova aduc plus valoare nu doar în plan financiar. Se asigură locuri de muncă, se plătesc taxe și impozite, sunt generate investiții pentru comunitate. Este esențial să cunoaștem și cum se implică acești actori economici în sprijinul oamenilor, cum înțeleg să susțină proiecte comunitare importante.

În galeria afacerilor de succes prahovene se află și ”rbc”

Povestea rbc a început în 2008, când compania a fost înființată cu scopul de a găsi soluții inovative în domeniul furnizării de combustibili de calitate. De-a lungul celor peste 15 ani de activitate, rbc a reușit să deschidă 15 stații de alimentare în 3 județe, consolidându-și prezența pe piață și extinzându-și rețeaua de distribuție.

RBC GAS – Ionuț Grecu – Director Executiv: ”Momentul cheie în evoluția companiei a fost reprezentat de viziunea sa clară: vrem să furnizăm mai mult decât combustibil de calitate, vrem să devenim un partener de drum lung pentru clienții noștri.

Într-o industrie în continuă schimbare, rbc a reușit să se diferențieze poziționându-se ca fiind un brand tânăr, dinamic și inovativ, care pune accent pe adaptabilitate și pe furnizarea de soluții complete pentru nevoile și dorințele clienților săi. Misiunea companiei a fost mereu aceea de a oferi nu doar produse de calitate, ci și facilități și servicii care să asigure o experiență completă și satisfăcătoare pentru fiecare client, construind astfel relații pe termen lung, bazate pe încredere și respect reciproc.

Esențial pentru succesul rbc pe piața locală a fost angajamentul continuu față de adaptabilitate și inovație și înțelegerea nevoilor consumatorilor noștri. Compania a reușit să rămână relevantă și să crească datorită dorinței echipei de a răspunde rapid schimbărilor pieței și de a anticipa nevoile clienților. Această capacitate de adaptare, combinată cu o viziune clară în ceea ce privește construirea de relații durabile cu partenerii și clienții, a reprezentat fundamentul succesului nostru pe piața locală.”

rbc a reușit să se adapteze și să rămână competitivă într-o piață în continuă schimbare printr-o abordare flexibilă și inovativă, axată pe nevoile clienților și pe îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite.

Compania a pus un accent deosebit pe dezvoltarea unei echipe tinere și dinamice, capabile să răspundă rapid schimbărilor din piață și să anticipeze cerințele clienților. În plus, am înțeles importanța continuării expansiunii rețelei de stații de alimentare, iar prin acest lucru am reușit să ne consolidăm prezența pe piață și să rămânem accesibili unui număr tot mai mare de clienți.

Valorile fundamentale care definesc cultura și filosofia de afaceri a rbc

Inovația și adaptabilitatea – Suntem o companie tânără și dinamică, mereu în căutarea celor mai bune soluții pentru a răspunde nevoilor pieței în continuă schimbare. Ne angajăm să implementăm tehnologii inovative și să ne adaptăm rapid la noile tendințe și cerințe ale industriei energetice. Calitatea și responsabilitatea – Punem un accent deosebit pe oferirea de produse și servicii de calitate superioară, care să răspundă celor mai înalte standarde de siguranță și performanță. De asemenea, suntem conștienți de impactul pe care activitățile noastre îl au asupra mediului și ne asumăm responsabilitatea de a minimiza acest impact prin practici sustenabile. Parteneriate pe termen lung – Ne dorim să fim mai mult decât un furnizor de combustibili de calitate. Misiunea noastră este să devenim parteneri de drum lung pentru clienții noștri, construind relații bazate pe încredere, transparență și colaborare constantă. Orientarea către client – În centrul activității noastre se află clientul. Ne propunem să înțelegem profund nevoile și dorințele lui, oferindu-i soluții personalizate. Sustenabilitatea și responsabilitatea socială – Suntem dedicați dezvoltării durabile și protejării mediului. Ne implicăm activ în proiecte care promovează energia verde și susținem evenimente și inițiative care încurajează un stil de viață activ și ecologic, contribuind astfel la o comunitate mai responsabilă și mai conștientă de importanța protejării naturii. Munca în echipă și dezvoltarea continuă – Credem că succesul nostru se bazează pe colaborare și pe dezvoltarea continuă a echipelor noastre. Investim în formarea profesională și în crearea unui mediu de lucru care să sprijine inovația și implicarea activă a tuturor angajaților.

RBC GAS – Ionuț Grecu – Director Executiv: ”Aceste valori fundamentale ne ghidează fiecare decizie și acțiune, contribuind la succesul rbc și la construirea unei culturi organizaționale solide, axată pe excelență, sustenabilitate și responsabilitate socială.

La rbc, dezvoltarea durabilă și responsabilitatea socială sunt principii esențiale care ne ghidează strategia și activitățile, având în vedere impactul industriei noastre asupra mediului. Într-o perioadă în care tranziția către surse de energie curate și sustenabile este crucială, ne angajăm activ să implementăm soluții care minimizează efectele negative asupra mediului și promovează un viitor mai verde și mai responsabil.

Mai mult, ne implicăm activ în promovarea responsabilității sociale prin parteneriate și evenimente care sprijină mișcarea în aer liber și educația ecologică. De exemplu, am fost parteneri în organizarea unor evenimente locale care promovează un stil de viață activ și sănătos, precum curse de alergare și drumeții montane, care încurajează oamenii să se conecteze cu natura. Aceste evenimente sunt ocazii excelente de a educa publicul despre importanța protejării mediului în timp ce ne bucurăm de frumusețea naturii.

Parteneriatele noastre cu organizații și evenimente dedicate mișcării în aer liber reflectă angajamentul nostru de a sprijini un stil de viață sustenabil și de a încuraja un comportament ecologic responsabil în rândul comunității.

Prin susținerea acestor evenimente, nu doar că promovăm sănătatea fizică, dar contribuim și la creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța protejării mediului și la adoptarea unui stil de viață mai verde.

Astfel, printr-o combinație de practici ecologice interne, educație publică și parteneriate strategice, rbc își îndeplinește angajamentul față de dezvoltarea durabilă și responsabilitatea socială, având un impact pozitiv atât asupra comunității, cât și asupra mediului înconjurător.

Viitorul pieței de energie din România este unul dinamic și provocator, cu un accent tot mai mare pe tranziția către surse de energie regenerabilă și pe sustenabilitate. Pe măsură ce cerințele legate de protecția mediului devin tot mai stricte și pe măsură ce tehnologiile evoluează, industria energetică se află într-o perioadă de transformare profundă.

Așteptăm ca piața să se diversifice și să se orienteze din ce în ce mai mult spre soluții verzi, cum ar fi gazele naturale, energia solară și alte surse regenerabile, în contextul în care România se aliniază la obiectivele Uniunii Europene privind reducerea emisiilor de carbon și promovarea unui viitor mai sustenabil.”

În acest context, rbc își propune să își consolideze poziția pe piață și să se alinieze acestor tendințe globale, urmând câteva direcții cheie de dezvoltare pe termen mediu și lung:

Diversificarea portofoliului de servicii – Ne dorim să extindem oferta noastră dincolo de furnizarea de combustibili tradiționali, explorând soluții de energie verde și alternative, care să răspundă cerințelor pieței și să sprijine tranziția către un mediu mai ecologic. Acestea ar putea include soluții pentru eficiență energetică și infrastructuri de alimentare cu energie regenerabilă. Extinderea rețelei de stații și infrastructurii – Continuăm să investim în extinderea rețelei noastre de stații de alimentare și în modernizarea infrastructurii existente pentru a oferi clienților noștri o experiență mai eficientă și mai convenabilă. Ne propunem să ajungem la noi zone geografice și să extindem acoperirea națională, aducând servicii de calitate și în locații unde nu suntem încă prezenți. Parteneriate strategice și sustenabilitate – Vom continua să construim parteneriate pe termen lung cu alte companii și organizații care împărtășesc viziunea noastră pentru un viitor sustenabil. De asemenea, ne vom implica în proiecte ecologice și educative care sprijină mișcarea în aer liber, reducerea emisiilor și protejarea mediului. Focalizarea pe inovație și responsabilitate socială – Într-o lume tot mai preocupată de protejarea mediului și de responsabilitatea socială, rbc va investi în dezvoltarea de soluții inovative care nu doar că răspund cerințelor pieței, dar au și un impact pozitiv asupra comunității și mediului. Astfel, vom rămâne un actor activ în promovarea unui stil de viață sustenabil și în susținerea inițiativelor locale.

La rbc, păstrarea unei echipe motivate și atragerea de talente noi într-o industrie foarte competitivă se bazează pe câteva principii fundamentale: promovarea unui mediu de lucru deschis și colaborativ, oferirea de oportunități de dezvoltare continuă și recunoașterea valorii fiecărui membru al echipei.

În plus, atragem talente noi printr-o cultură organizațională bazată pe transparență și valori comune. rbc este văzută ca o companie care nu doar furnizează servicii de calitate, ci care își dorește să contribuie activ la dezvoltarea industriei și la protejarea mediului. Astfel, ne adresăm celor care sunt pasionați de sustenabilitate, de tehnologii noi și de soluții inovative în domeniul energiei.

