Rezultate diferite la cinci laboratoare din Ploiești pentru aceleași analize. Coșmarul prin care trece o tânără depistată cu klebsiella. FOTO-DOCUMENTE

Observatorulph.ro prezintă coșmarul prin care trece o ploieșteancă de 30 de ani. Aceasta a făcut același tip de analize medicale pentru depistarea unei bacterii periculoase, klebsiella, la cinci laboratoare din Ploiești, rezultatul fiind diferit! Nici acum, după ce a plătit aproape 1000 de lei pentru toate analizele! ”Sunt în pragul disperării pentru nici acum nu știu dacă sunt bolnavă sau nu. Am urmat mai multe tratamente medicale și tot ce vreau este să știu dacă am scăpat sau nu de bacteria aia nenorocită!”

Experiența unei tinere din Ploiești pune sub semnul întrebării corectitudinea analizelor medicale efectuate de marile laboratoare din oraș. Iată prin ce trece cititoarea a cărei identitate, din motive lesne de înțeles, o vom proteja.

”În decembrie anul trecut, socrul meu, care locuiește în aceași imobil cu mine și soțul, a făcut un atac cerebral și a fost internat la județean. După ce a venit acasă și i-am făcut analizele medicale la Synevo, a ieșit pozitiv la klebsiella, o bacterie intra-spitalicească. Vă dați seama că am intrat în panică și am început să dezinfectez toată casa. Pentru că intenționez să fac un copil, mi-am făcut și eu analizele, tot la Synevo, iar una din trei probe a ieșit pozitivă la klebsiella”, spune femeia.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Aceasta a fost la medic, care i-a dat un tratament cu antibiotice puternice, apoi a repatat analizele, tot la Synevo, după ce și socrul a ieșit pozitiv la bacterie a doua oară.

”De data aceasta, cei de la Synevo mi-au spus că proba nu a putut fi prelucrată, deși mi-au luat banii. A urmat alte săptămâni de chin, în care am dezinfectat tot, dar pentru că soțul meu a ieșit negativ, iar eu pozitiv, din nou!, tot la Synevo, am decis să fac același tip de analize și la alte laboratoare”, povestește tânăra.

Cum arată analizele medicale făcute și repetate la Synevo

”Ureaplasma si Mycoplasma si nu le-u interpretat pe motiv că am Klebsiella”

Al doilea set de analize: pozitiv la Klebsiella

Pacienta a fost la Graal, Sante și Regina Maria, toate analizele efectuate aici ieșind negative!

În schimb, o altă probă prelucrată de Icon Lab a ieșit pozitivă.

Acum, biata femeie nu știe ce să mai creadă. Are sau nu klebsiella?

”Când am fost la Synevo cu rezultatele celorlalte laboratoare înainte să depun și o reclamație la ei mi-au spus să nu am încredere în concurență pentru că nu au aparatură la fel de performantă. Eu nu știu ce să mai cred. Am cheltuit o grămadă de bani, nici nu mă ai gândesc la asta, iar stresul este și mai mare. Nu știu dacă am sau nu acea bacterie periculoasă”, ne-a transmis persoana respectivă.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere Synevo, care nu a răspuns în termen de o săptămână, dar și DSP Prahova, instituție al cărei răspuns a nemulțumit-o pe pacientă.

”Cei de la DSP ar trebui să știe că în cazul meu este imposibil să mi se recolteze în același timp cinci probe pe care să le duc la laboratoare diferite!” ne-a transmis cititoarea.

Adresa DSP Prahova: