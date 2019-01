OMUL care transformă Carpații în case primitoare: adună gunoaiele turiștilor și construiește adăposturi montane. FOTO

Cătălin Țăposu s-a născut la Bran și a trăit înconjurat de munți, la altitudinea de 1030 m, într-un sat mic (Drumul Carului) de pe culoarul Rucăr - Bran, între Moeciu și Fundata. Se consideră unul dintre norocoșii care vede de acasă imaginea Bucegilor, Pietrei Craiului, Postăvarului și Pietrei Mari.

Pentru el, muntele este mai degrabă o stare de spirit, un sentiment, o trăire și o prezență necesară în viața sa. A trăit cu imaginea munților, încă din fragedă pruncie și cu excepția Bucegilor, versantul vestic, a început să-i urce destul de târziu (pe la 27 de ani), poate și din cauză că era absorbit de măreția lor, așa cum se vedea de jos.

„De la 8 ani până pe la 12 ani, mergeam frecvent în Bucegi la schitul Peștera, unde rămâneam câteva zile, pentru rugăciune și alte activități bisericești. Căram în rucsaci făină, ulei, mălai, zahăr, produse pe care le duceam la mănăstire. Pe atunci, exista doar vechea mănăstire din Cocora și câteva chilii. Noi stăteam într-o cameră de oaspeți, cu opt paturi și țin mine că nu puteam dormi din cauză că «ne încăierau purecii». Atunci cred că am prins mare drag de versantul vestic al Bucegilor cu Șaua Strunga și Colții Țapului până în Valea Gaura. Pe scurt, drag și dor de munte am avut dintotdeauna”, ne-a povestit Cătălin, amuzat de situația de atunci.

De când se știe i-a plăcut să construiască lucruri, a fost pasionat de electronică, iar, în prezent, este instalator. Îi place să călătorească, dar nu să șofeze. Preferă să meargă pe jos, cu bicicleta, cu autocarul, trenul, avionul, dar visul cel mare în privința expedițiilor este de a străbate Europa pe bicicletă.

Însă, indiferent de destinație, de liniște, de încărcatul bateriilor și de lecții pentru sine are parte tot în munți.

„Am învățat să știu când să mă opresc. Muntele nu pleacă nicăieri și nici destinația. Am învățat să fiu altruist, să împart tot ce am cu tovarășii de drumeție. Oamenii se vor cunoște cu adevărat pe ei atunci când vor urca un munte, își vor cunoaște limitele, idealurile, frustrările”, a completat protagonistul nostru.

OM pe MUNTE

Asemenea unui călătorii pe munte, unde dorința de a mai face un pas, de a mai scotoci prin energii pentru a ajunge acolo unde ți-ai propus, Constantin a simțit nevoia să facă un astfel de traseu și-n viața de zi cu zi. Și-a dorit să vorbească și să promoveze ceea ce a întâlnit în cale prin intermediul unei pagini de Facebook, pe care a numit-o după cum l-a ghidat inspirația unei nopți geroase: „Om pe munte“.

Impactul l-a fascinat, așa că a trecut la pasul următor: realizarea unei asociații. Și a mai urcat un pic pe această potecă. L-a întâlnit pe Lucian Ștefan de la Trupa Calendar, care i-a oferit toată consultanța constituirii Asociației și a compus și imnul OM pe MUNTE pe care îl interpretează împreună cu colegul lui, Marius Mandai.

Primele acțiuni organizate

Îl însoțim mai departe pe munțomanul nostru în această călătorie, unde chiar dacă a început să urce, încă are entuziasmul și energia care crede că nu se vor epuiza.

Și-a început acțiunile de ecologizare, într-un cadru organizat, adunând mizeriile lăsate de oameni pe traseul: 7 Scări - cabana Piatra Mare - vârful Piatra Mare și retur prin Prăpastia Urșilor. Acesteia i-au urmat altele și altele pentru că nesimțirea umană și lipsa respectului față de natură sunt infinite

În iulie 2015, în colaborare cu grupa Salvamont Câmpulung Muscel, a reușit să facă marcajele turistice pe vârful Păpușa din munții Iezer Păpușa. A fost acțiunea decisivă pentru pașii următori. Constantin și membrii Asociației „OM pe Munte“ au participat la plantat de arbori în diverse zone, dar s-au implicat și pe parte cultural-artistică.

Doar că până aici, provocările drumeției n-au fost foarte mari. Dintr-o dată însă i s-a iscat în față o porțiune care-l punea la încercare, îi testa abilitățile, încrederea în partenerii de drum, dar, mai ales, în priceperea lor.

Parcursul activității în Asociație începea să semene cu o porțiune de drum plină de stâncă, de zone expuse, unde anduranța se îmbină cu escalada, unde energia, curajul au nevoie și de ceva pricepere, spirit de prezență, dar și de echipă. Cam așa au fost privite proiectele care au presupus renovarea refugiului turistic din Șaua Strunga și reconstrucția din temelie a refugiului Florei (Casa de Adăpost a Cercului de Turism Floreiul Comarnic).

„Cele două proiecte au pornit de la 0. La Șaua Strunga am ajuns de 3 ori în drumeție și ne-a plouat de tot atâtea ori. Atunci ne-am zis că trebuie să facem ceva. Era în 2016, prin luna iunie când ne-am dus la refugiu cu o ruletă stricată, o foaie de hârtie, un pix, foarte determinați ca să-i schimbăm destinul și am reușit”, ne-a mărturisit Constantin.

Împlinirile i-au venit în cascadă: Din donații și sponsorizări au primit materialele, membrilor Asociației s-au alăturat peste o sută de voluntari, iar astăzi, în Bucegi, în zona Padina, oamenii au un loc primitor în care să se adăpostească și să se odihnească.

A urmat refugiul Florei.

Proiectul a fost finalizat cu succes și aici, iar cele două adăposturi montane pot fi folosite în mod gratuit de către toți turiștii care traversează zona și tot gratuit pentru activități extrașcolare.

Cabana Leota, piatra de încercare!

După cele două provocări, Constantin simte că este tot mai aproape de vârf, însă pe cât de scurt pare a fi drumul, pe atât de abrupt și anevoios este. Drumul acesta duce către reconstrucția unei cabane, una care cândva era o emblemă pentru Carpați: cabana Leaota.

Cu o capacitate iniţială de 30 de locuri în 5 dormitoare comune, situată la 1.370 m altitudine, în Muntele Românescu, cabana turistică Leaota avea, în 1962, apă curentă, generator de curent electric, bufet permanent şi pârtii de schi amenajate în apropiere. În prezent este lăsată de izbeliște, fiind folosită sporadic de turiştii aflaţi în trecere. Readucerea ei la viață și includerea în circuitul turistic sunt posibile, dar cu eforturi financiare și umane mari.

Pentru început, cei interesați de punerea pe picioare a unui astfel de proiect pot direcționa 2% din impozit către Asociația „OM pe Munte“.

Educația montană

Despre munte, Constantin a încercat să le vorbească și celor mici, în cadrul săptămânii „Școala Altfel“. A ținut un curs la Școala Generală nr. 2 Vatra Sat, Comarnic.

„Copiii au avut de realizat mai multe obiecte confecționate din deșeuri. La schimb am reușit să obținem resurse pentru achiziționarea unui videoproiector și a unui laptop pe care le-am donat instituției de învățământ. Echipamentele au fost predate în cadrul unei «ore altfel». O oră interactivă în care am făcut schimb de informații cu copiii. Am reușit să identificăm ce lucruri trebuie să avem la noi când plecăm în drumeție și cum se folosesc. Am vorbit despre marcajele montane și semnificația acestora. Copiii de clasa a cincea s-au descurcat foarte bine. Pe viitor ne-am propus să desfășurăm aceste activități la refugii și cabane”, ne-a dezvăluit Constantin.