Parchetul European a început investigația achiziției prin PNRR a microbuzelor electrice de la o firmă din Câmpina

Parchetul European a deschis oficial o anchetă privind achiziția de microbuze electrice pentru elevi, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după suspiciuni privind prețuri supraevaluate și posibile nereguli în derularea contractelor.

Vizată este firma Aveuro din Câmpina. Vă reamintim că săptămâna trecută au avut loc percheziții în Prahova, coordonată de Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi.

Citește și: Percheziții inclusiv în Prahova într-o anchetă a Parchetului European. Fraudă de 20 de milioane de euro din fonduri europene

Anunțul începerii anchetei a fost făcut de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, care a precizat că instituția europeană a confirmat începerea investigației în urma sesizării transmise de autoritățile române.

Ancheta vizează modul în care au fost achiziționate microbuzele electrice școlare în cadrul unui program național finanțat din fonduri europene, după ce în spațiul public au apărut informații privind diferențe semnificative de preț și posibile abateri de la regulile de utilizare a banilor din PNRR.

Potrivit datelor analizate de Corpul de Control al ministerului, același tip de microbuz electric a fost cumpărat în diferite județe la prețuri cuprinse între 99.000 și 263.000 de euro pe unitate, fără modificări tehnice care să justifice aceste variații.

Ministrul a explicat că verificările au fost declanșate încă din 2025, după apariția unor informații privind posibile supraevaluări. În urma acestor controale, au fost identificate probleme legate de procedurile de achiziție, nivelul prețurilor și modul de respectare a criteriilor tehnice și financiare.

Programul „Microbuze electrice pentru elevi” a fost gândit pentru a sprijini transportul școlar în special în mediul rural, fiind finanțat cu aproximativ 250 de milioane de euro prin PNRR. Scopul inițial era achiziția a circa 3.200 de vehicule moderne, nepoluante.

Cu toate acestea, investigațiile preliminare au indicat că implementarea programului a fost neuniformă, fiecare județ organizând propriile licitații, ceea ce a dus la diferențe majore de preț și la lipsa unor standarde unitare.

În acest context, Parchetul European urmează să stabilească dacă au existat încălcări ale legislației și dacă fondurile europene au fost utilizate în mod necorespunzător. Ministrul a declarat că, în cazul confirmării neregulilor, persoanele responsabile vor trebui să răspundă în fața legii.