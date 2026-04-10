Percheziții inclusiv în Prahova într-o anchetă a Parchetului European. Fraudă de 20 de milioane de euro din fonduri europene

Parchetul European (EPPO) a anunțat descoperirea unei fraude de aproximativ 20 de milioane de euro în România, într-un dosar care vizează utilizarea ilegală a fondurilor europene. Ancheta scoate la iveală o schemă complexă, în care ar fi implicat și un angajat al unei instituții guvernamentale, potrivit stirileprotv. Surse din cadrul anchetei au confirmat, pentru Observatorul Prahovean, că au fost desfășurate percheziții, în acest dosar, inclusiv în Prahova.

- Publicitate -

Potrivit procurorilor europeni, rețeaua ar fi acționat prin intermediul unor proiecte finanțate din bani europeni, folosind documente false și informații denaturate pentru a obține fonduri în mod ilegal.

Cum ar fi funcționat mecanismul

Anchetatorii susțin că persoanele implicate ar fi depus cereri de finanțare pentru proiecte care, în realitate, nu îndeplineau condițiile necesare sau nu erau implementate conform contractelor.

- Publicitate -

Pentru a justifica cheltuielile și a evita controalele, ar fi fost folosite facturi și documente fictive, menite să creeze aparența unor investiții reale.

Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene.

Percheziții și măsuri în anchetă

În cadrul investigației, procurorii EPPO au efectuat mai multe percheziții în România, vizând atât persoane fizice, cât și sedii ale unor firme implicate în schemă.

- Publicitate -

De asemenea, autoritățile au pus în aplicare măsuri pentru recuperarea prejudiciului și pentru blocarea unor bunuri, în vederea acoperirii pagubelor.

EPPO a contat pe Structura de Sprijin a EPPO din România, Poliția Română – Direcția de Operațiuni Speciale, Poliția Română – Direcția de Investigații Criminale, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Prahova și București (I.P.J. Prahova, D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigații Criminale a Economice), Serviciul de Investigații Criminale – IPJ Bistrița-Năsăud, Brigada Speciala de Interventie a Jandarmeriei Române, Compartimentul Luptă Antifraudă (DLAF), precum și Serviciul Național de Investigații din Bulgaria și Direcția Generală de Combatere a Criminalității Organizate din Bulgaria.

Implicarea unui angajat din sistemul public

Un element important al dosarului este implicarea unui angajat guvernamental, suspectat că ar fi sprijinit sau facilitat desfășurarea activităților ilegale.

- Publicitate -

Rolul exact al acestuia este analizat de procurori, în cadrul anchetei aflate în desfășurare.

Reprezentanții Parchetului European precizează că investigațiile sunt în curs, iar toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală decizie definitivă a instanței.

Cazul face parte dintr-o serie mai amplă de anchete desfășurate la nivel european, care vizează protejarea fondurilor Uniunii Europene și combaterea fraudelor de acest tip.