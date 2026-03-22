Noi detalii despre circuitul deșeurilor periculoase deversate ilegal în Dâmbu, la Ploiești. Ce spun procurorii

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești oferă noi detalii despre circuitul deșeurilor periculoase care erau colectate din mai multe județe din țară și deversate ilegal în râul Dâmbu, fără a fi tratate.

Vă reamintim că în această săptămână două firme din Prahova și mai multe persoane au fost vizate de percheziții.

Citește mai multe detalii aici: 4000 de euro/zi din deșeuri periculoase deversate ilegal în Dâmbu

Potrivit oamenilor legii, dosarul vizează fapte comise în perioada 01.10.2025 – 17.03.2026.

Planul infracțional

În cadrul cercetărilor efectuate s-a stabilit faptul că mai multe persoane cu influenţă, inculpați în cauză, au conceput un plan infracţional complex, în care au implicat atât persoane juridice cât și fizice, cu sprijinul cărora au creat un circuit ilicit al deşeurilor periculoase și nepericuloase lichide, cu scopul de a eluda costurile aferente activităţilor legale de tratare a deşeurilor şi de a obţine sume importante de bani.

În urmărirea scopului propus, inculpații au adus atingeri grave mediului înconjurător şi au pus în pericol sănătatea publică, consecinţe pe termen scurt, mediu şi lung, a căror remediere este improbabilă sau, în cel mai bun caz, presupune acţiuni ample şi costuri impresionante ale statului şi organelor abilitate.

Deșeuri periculoase lichide, în canalul colector al fostei rafinării Astra

Inculpații, prin acţiuni succesive şi interconectate, nu au luat măsurile legale în ceea ce privește tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase și nepericuloase lichide, acestea fiind aruncate direct în canalul colector ce face legătura între punctul de lucru al inculpatei persoană juridică și stația de epurare ape industriale Corlătești (amplasată în mun. Ploiești, str. Corlătești, jud. Prahova, terasa mal drept al pârâului Dâmbu).

Ulterior, deșeurile periculoase și nepericuloase aruncate au fost deversate în pârâul Dâmbu prin gura de vărsare ce face legătura între stația de epurare ape uzate Corlătești și pârâu, acest lucru creând premisele unei vulnerabilităţi reale în domeniul mediului şi implicit al sănătăţii populaţiei.

În activitatea infracţională persoanele din conducerea celor două societăți s-au folosit de angajaţii care se ocupă în concret de gestiunea deșeurile pe amplasamentele societăților, cât și de cei ce gestionează fluxul de evidență contabilă, coinculpaţi în cauză, care, cunoscând natura activităţilor desfăşurate, au fost implicaţi în mod direct în activităţile de eliminarea a deșeurilor periculoase și nepericuloare fără respectarea prevederilor legale în domeniu.

17 percheziții

În data de 17.03.2026 grupul operativ alcătuit la nivelul I.P.J. Prahova au organizat un flagrant și au pus în executare 17 mandate de percheziție domiciliară la locațiile inculpaților, suspecților și persoanelor juridice implicate.

În aceeași zi organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Prahova – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au dispus reținerea inculpaților M. I., M. M., G. V. și D. V.

În data de 18.03.2026 procurorul de caz a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpaților sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de neluare sau nerespectare a măsurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare sau eliminare a deşeurilor periculoase, faptă prev. de art. 66 alin. (2) lit. c) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și abandonare, aruncare şi/sau ascundere a deşeurilor, faptă prev. de art. 66 alin. (1) lit. h) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, formulând o propunere de arestare preventivă pe o durată de 30 de zile.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Ploieşti a admis solicitarea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti şi a dispus luarea măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile faţă de cei 4 inculpați.