Razie a polițiștilor rutieri vineri noaptea, în Ploiești. Peste 30 de amenzi aplicate

Polițiștii rutieri, alături de specialiștii RAR, au desfășurat o acțiune de amploare în Ploiești, vineri noapte. În urma raziei, peste 30 de amenzi au fost aplicate, iar cinci certificate de înmatriculare au fost reținute.

Potrivit IPJ Prahova, în noaptea de 20/21 martie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Biroului Rutier Ploiești au desfășurat o acțiune de amploare pe raza municipiului Ploiești, în scopul identificării și luării măsurilor legale față de conducătorii de vehicule aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, dar și pentru verificarea stării tehnice a vehiculelor.

Acțiunea a vizat creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea abaterilor de la normele de circulație. Activitățile au avut un caracter preponderent preventiv, polițiștii urmărind conștientizarea participanților la trafic cu privire la riscurile generate de nerespectarea legislației rutiere.

În urma activităților desfășurate, polițiștii rutieri au aplicat peste 30 de sancțiuni contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice, dintre care 5 pentru depășirea regimului legal de viteză.

Activitățile au beneficiat și de sprijinul specialiștilor din cadrul Registrului Auto Român, care au verificat vehiculele din punct de vedere tehnic.

Pentru neregulile identificate, s-a dispus reținerea a 5 certificate de înmatriculare, pentru defecțiuni la sistemul de iluminare, pentru utilizarea unor anvelope uzate sau cu alte dimensiuni decât cele prevăzute și pentru alte deficiențe tehnice.

Acțiunile polițiștilor rutieri vor continua în perioada următoare, pentru asigurarea desfășurării în condiții de siguranță a traficului rutier și scoaterea din trafic a conducătorilor auto care încalcă normele rutiere.

Recomandări pentru participanții la trafic: