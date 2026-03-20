Cum acționau hoții de motorină prinși în flagrant, cu focuri de armă, Poienarii Burchii

Doi bărbați, cu vârste de 20, respectiv 42 de ani, au fost prinsși în flagrant după ce ar fi sustras combustibil din trei utilaje aparținând unei societăți comerciale, amplasate pe raza comunei Poienarii Burchii. În baza probatoriului administrat, față de cei doi bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Ulterior, instanța a admis arestarea preventivă a bărbatului în vârstă de 42 de ani, celălalt fiind plasat sub control judiciar.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Cocorăștii Colț, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, au desfășurat activități specifice care au condus la depistarea în flagrant și documentarea activității infracționale a două persoane bănuite de comiterea infracțiunii de furt calificat.

„Astfel, în noaptea de 18/19 martie 2026, în jurul orei 01:45, polițiștii au depistat în flagrant delict doi bărbați, în vârstă de 20 de ani, respectiv 42 de ani, la scurt timp după ce ar fi sustras combustibil din trei utilaje aparținând unei societăți comerciale, amplasate pe raza comunei Poienarii Burchii.

Din cercetările efectuate a rezultat că, anterior comiterii faptei, cei doi s-ar fi deplasat în zonă cu un autoturism, ar fi identificat utilajele vizate, iar ulterior ar fi procedat la sustragerea combustibilului din rezervoarele acestora.

Prejudiciul cauzat, estimat la aproximativ 3.100 de lei, a fost recuperat în totalitate de către polițiști. În momentul surprinderii în flagrant, unul dintre bărbați a încercat să se sustragă, fiind urmărit de către polițiști

După efectuarea somației legale, un polițist a executat un foc de avertisment în plan vertical, în condițiile legii, persoana în cauză conformându-se ulterior dispozițiilor legale”, a precizat IPJ Prahova.

Cele două persoane au fost imobilizate și conduse la sediul unității de poliție pentru audieri. Polițiștii au procedat la ridicarea în vederea continuării cercetărilor a cantității de combustibil sustrase, a recipientelor utilizate, precum și a autoturismului folosit la comiterea faptei.

În baza probatoriului administrat, față de cei doi bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. La data de 19 martie 2026, cei doi au fost prezentați judecătorului de drepturi și libertăți, cu propunere de luare a unor măsuri preventive. Instanța a admis în parte propunerea formulată de procuror și a dispus arestarea preventivă a bărbatului de 42 de ani pentru o perioadă de 30 de zile.

Totodată, față de celălalt bărbat a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, fiind stabilite obligații specifice, inclusiv interdicția de a părăsi teritoriul României și de a comunica cu celălalt inculpat.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Cocorăștii Colț, sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea stabilirii întregii situații de fapt și dispunerii măsurilor legale ce se impun.