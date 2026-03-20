Hoți de motorină prinși cu focuri de armă la Poenarii Burchii. Imagini de la flagrant

Doi bărbați din Buftea și Poenarii Burchi au fost prinși în flagrant în seara zilei de miercuri, 18 martie, în timp ce furau motorină din utilajele unei balastiere de pe raza comunei Poenarii Burchii. Imagini la finalul textului.

UPDATE: IPJ Prahova a precizat, vineri, în baza probatoriului administrat, față de cei doi bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Ulterior, instanța a admis arestarea preventivă a bărbatului în vârstă de 42 de ani, iar tânărul în vârstă de 20 de ani a fost plasat sub control judiciar.

Citește și: Cum acționau hoții de motorină prinși în flagrant, cu focuri de armă, Poienarii Burchii

Ca să-i oprească, polițiștii au folosit armamentul din dotare. Cei doi barbați au încercat să își ascundă fețele și să fugă de politiști, ascuzânzandu-se în lacurile formate în gropile de balastieră.