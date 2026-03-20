O locuință a ars seara trecută în comuna Râfov. Cauza incendiului

O locuință a ars seara trecută în satul Mălăiești din comuna Râfov. Potrivit ISU Prahova, incendiul a izbucnit în jurul orei 22.30.

- Publicitate -

La fața locului au fost mobilizate inițial două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului 2 Ploiești.

La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta generalizat la nivelul acoperișului unei locuințe și la o anexă gospodărească, afectând o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Având în vedere amploarea incendiului, forțele de intervenție au fost suplimentate cu o autocisternă.

- Publicitate -

Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, împiedicând propagarea flăcărilor la alte construcții din apropiere.

La finalizarea intervenției, pompierii au stabilit cauza probabilă a producerii incendiului: efectul termic al curentului electric, generat de un cablu electric defect sau neizolat corespunzător.