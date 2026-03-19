Caz șocant în Prahova. Fată de 13 ani, violată de concubinul mamei

Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost arestat preventiv într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de viol asupra unui minor, după o anchetă coordonată de polițiștii din Prahova și de procurorul de caz.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, la data de 16 martie 2026, în jurul orei 15:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Apostolache au fost sesizați de o femeie, care a reclamat că fiica sa minoră ar fi fost victima unor acte de natură sexuală, presupus comise în perioada ianuarie 2024 – noiembrie 2025.

Surse apropiate anchetei au precizat că victima avea 13 ani la data comiterii faptelor, iar bărbatul cercetat este concubinul mamei minorei.

Din probele administrate până în acest moment a rezultat suspiciunea că minora ar fi fost supusă unor acte de constrângere psihică, fiind determinată să întrețină, în mod repetat, raporturi sexuale neconsimțite.

În cursul zilei de 17 martie 2026, bărbatul a fost depistat pe teritoriul României, după ce s-a întors de la muncă din Italia, și a fost condus la sediul unității de poliție pentru audieri.

Ulterior, polițiștii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore, iar la data de 18 martie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea formulată în cauză și a dispus arestarea preventivă.

Pe parcursul cercetărilor, polițiștii au precizat că au avut în vedere, cu prioritate, protejarea interesului superior al minorului, a vieții private și a demnității persoanei vătămate, precum și evitarea oricărei forme de revictimizare.

De asemenea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a fost informată, iar reprezentanții instituției au participat la activitățile procedurale, inclusiv la audierea minorei.

Persoana vătămată a fost supusă unei expertize medico-legale, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.

IPJ Prahova reamintește că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.