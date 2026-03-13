Motorina standard a depășit 9 lei/litru la pompă în unele benzinării din Ploiești. Prețurile la carburanți vineri

Prețurile carburanților în România au atins vineri noi praguri psihologice, după ce liderul pieței, OMV-Petrom, a aplicat o nouă majorare de 9 bani pe litru. Tensiunile din Iran continuă să pună presiune pe cotațiile internaționale, motorina devenind principalul motor al scumpirilor.

Cu majorările de vineri, scumpirile efectuate de la începutul războiului din Iran, care au pus presiune pe cotațiile internaționale ale petrolului și produselor petroliere, ajung la 68 bani pe litrul de motorină și 53 bani pe litrul de benzină.

Vineri dimineață, petrolul Brent, de referință pe piața europeană, se păstra în apropierea pragului de 100 dolari pe baril, după ce duminică urcase până la 117 dolari pe baril.

Prețurilor carburanților în Ploiești vineri

În urma majorării de astăzi, prețul motorinei standard a urcat la 8,96 lei/l în stațiile Petrom din Ploiești, sărind de 9 lei/l în toate stațiile OMV din Ploiești (9,02 lei/litru), conform raportărilor din Monitorul Prețurilor, aplicației dezvoltată de Consiliul Concurenței.

România este exportator net de benzină și importator net de motorină, ceea ce explică sensibilitatea mai ridicată a combustibilului diesel la evoluțiile internaționale.

Prețurile la alte benzinării din Ploiești

Lukoil:

Benzină standard – 8,36 – lei/litru

Benzină premium – 9,06 lei/litru

Motorină standard – 8,87 lei/litru

Motorină premium – 9,23 lei/litru

OMV-Petrom

Benzină standard – 8.52 lei/litru (OMV) – între 8,46 – 8,51 lei pe litru (Petrom)

Benzină premium – 9, 25 lei/litru (OMV) – între 9,03 și 9,08 lei lei/litru (Petrom)

Motorină standard – 9,02 lei/litru (OMV) – între 8,96-8,96 lei/litru (Petrom)

Motorină premium – 9,58 lei/litru (OMV) – 9,37-9,38 leit/litru (Petrom)

Rompetrol