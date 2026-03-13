Cei doi influenceri care au făcut live pe TikTok în Castelul Hasdeu din Câmpina, audiați de Poliție

Poliția Prahova a anunțat primele măsuri în scandalul izbucnit la Muzeul Memorial „B.P. Hasdeu” din Câmpina. Asta după ce doi influenceri au realizat, în interiorul castelului, în noaptea de 21 spre 22 februarie 2026, transmisii live în care au încercat să invoce spiritul Iuliei Hasdeu și pe cel al savantului B.P. Hasdeu. Primăria orașului susține că cei doi creatori de conținut nu au avut aprobare pentru a efectua o așa zisă „investigație paranormală” în incinta muzeului.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, cei doi tik- tok-eri au fost chemați zilele trecute la audieri, după ce autoritățile au fost sesizate cu privire la incident.

Verificările au fost demarate în urma unei reclamații formulate pentru injurii și fals în declarații de către primarul Irina Nistor. Aceasta și-a manifestat nemulțumirea cu privire la faptul că a fost numită „mincinoasă” de către creatorii de conținut.

Celor doi influenceri, spune Poliția Prahova, le-a fost atrasă atenția cu privire la aspectele care ar putea constitui încălcări ale regulilor privind accesul și desfășurarea activităților în interiorul muzeului. Cu alte cuvinte, aceștia au primit un avertisment verbal în legătură cu respectivul incident.

Reprezentanții Poliției au mai precizat că urmează să aibă loc și o discuție între cei doi bărbați și reprezentanții Primăriei Câmpina pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

În paralel, Primăria Câmpina a anunțat că a dispus declanșarea unei anchete disciplinare în cazul muzeografului Dragoș Stanciu, cel care le-ar fi permis influencerilor accesul în muzeu, fără acordul instituției.