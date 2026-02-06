Cod ROȘU de inundații în două localități din Prahova. A fost emis RO-Alert

Două localități din Prahova sunt sub cod roșu de inundații până astăzi, la ora 15.00, din cauza precipitațiilor abundente din ultime ore și pe fondul topirii zăpezii de la munte.

În această dimineață prahovenii din Lapoș și Sângeru au primit RO Alert, fiind vizat râul Nișcov.

„Avertizarea este valabilă astăzi, 06 februarie 2026, între orele 08:50 și 15:00”, au precizat reprezentanții ISU Prahova.

Vă reamintim că RO-Alert a fost emis în această dimineață și în localitățile Vărbilău, Dumbrăvești, Păulești, Bucov, Valea Călugărească, Blejoi, Berceni, Râfov, Plopeni, Boldești Scăeni, Lipănești, Urlați, tot din cauza riscului de inundații.

Rugăm cetățenii să respecte recomandările noastre: