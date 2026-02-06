RO-ALERT de inundații pentru mai multe localități din Prahova

Prahovenii aflați în localitățile traversate de mai multe cursuri de apă, printre care și râul Teleajen, au primit, vineri dimineață, un mesaj RO-ALERT privind pericolul de inundații.

UPDATE: Cod ROȘU de inundații în două localități din Prahova. A fost emis RO-Alert

Avertizarea hidrologică Cod Portocaliu a fost emisă pentru intervalul 07:50 – 12:00.

„Dacă vă aflați într-o zonă inundabilă, îndreptați-vă spre cele mai apropiate locuri de refugiu. Nu utilizați podurile și căile rutiere expuse riscului de inundații”, se arată în mesajul transmis populației.

Localitățile unde s-a emis RO-ALERT sunt: Vărbilău, Dumbrăvești, Păulești, Bucov, Valea Călugărească, Blejoi, Berceni, Râfov, Plopeni, Boldești Scăeni, Lipănești, Urlați.

Conform avertizării oficiale a Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), următoarele sectoare hidro‑geografice din Prahova sunt vizate de aceste atenționări:

Cricovul Dulce – afluent al râului Ialomița, trece și prin Prahova.

Râul Prahova – în special afluenții din sectorul aval al Stației Hidrologice Câmpina.

Sărata – afluent al râului Ialomița, cu sectoare semnalate și în Prahova.

Râul Buzău – afluenții din sectorul aval Stației Hidrologice Nehoiu – amonte Stației Hidrologice Banița, care afectează și cursurile din Prahova.

Pe aceste segmente există pericolul de creșteri rapide ale nivelului apei, de viituri sau depășiri ale cotelor de apărare, cu risc de inundații locale.