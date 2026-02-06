Pârâul Dâmbu, așa cum nu l-ați mai văzut demult în Ploiești. Imagini rare surprinse după ploi

Este alertă de inundații în mai multe localități din Prahova, după precipitațiile abundente din ultimele 24 de ore, care au dus la creșterea debitului mai multor râuri din județ.

- Publicitate -

Inclusiv pârâul Dâmbu a ajuns la cota de atenție în Ploiești. Reporterul Observatorul Prahovean a surprins imagini din zona Oborului, unde nivelul apei este vizibil mai ridicat decât în mod obișnuit (FOTO-VIDEO la finalul textului).

Reamintim că, în cursul acestei dimineți, pe DN 1B, între Albești Paleologu și Valea Călugărească, apa scursă de pe versanți a inundat carosabilul. Prima bandă a drumului național a fost acoperită de apă, iar circulația s-a desfășurat cu dificultate.

- Publicitate -

De asemenea, râul Cricovul Sărat a inundat zona de sub podul de pe DN 1B, la Albești, într-un perimetru de teren viran.

Detalii aici: DN 1B, inundat la Albești Paleologu. Trafic restricționat pe o singură bandă VIDEO

Tot vineri dimineață, prahovenii din mai multe localități traversate de cursuri de apă, inclusiv râul Teleajen, au primit un mesaj RO-ALERT privind pericolul de inundații.

- Publicitate -

Localitățile vizate de avertizarea emisă de ISU Prahova sunt: Vărbilău, Dumbrăvești, Păulești, Bucov, Valea Călugărească, Blejoi, Berceni, Râfov, Plopeni, Boldești-Scăeni, Lipănești și Urlați.

Detalii aici: RO-ALERT de inundații pentru mai multe localități din Prahova

VIDEO

- Publicitate -

FOTO