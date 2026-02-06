- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

DN 1B, inundat la Albești Paleologu. Trafic restricționat pe o singură bandă VIDEO

Marius Nica
Autor: Marius Nica
dn 1 b inundat la albesti

Precipitațiile abundente din ultimele zile încep să își producă efectele. Vineri dimineață, pe DN 1B, între Albești Paleologu și Valea Călugărească, apa scursă de pe versanți a inundat carosabilul. 

- Publicitate -

Un cititor a surprins imagini cu prima bandă a drumului național acoperită de apă, circulația desfășurându-se cu dificultate (VIDEO la finalul textului). De asemenea, râul Cricovul Sărat a inundat zona de sub podul de pe DN 1B, la Albești, într-un perimetru de teren viran.

Până la acest moment nu au fost raportate pagube materiale.

- Publicitate -

Reamintim că, vineri dimineață, prahovenii din mai multe localități traversate de cursuri de apă, inclusiv râul Teleajen, au primit un mesaj RO-ALERT privind pericolul de inundații.

Localitățile vizate de avertizarea emisă de ISU Prahova sunt: Vărbilău, Dumbrăvești, Păulești, Bucov, Valea Călugărească, Blejoi, Berceni, Râfov, Plopeni, Boldești-Scăeni, Lipănești și Urlați.

”Cetățenii sunt rugați să manifeste prudență și responsabilitate, dacă se află într-o zonă inundabilă, să se îndrepte spre locuri de refugiu, să nu folosească podurile și căile rutiere expuse pericolului de inundație. Să respecte recomandările autorităților.

- Publicitate -

Dacă vă aflați în pericol, sunați imediat la 112. Pentru mai multe informații privind modul de comportare în situații de urgență, accesați fiipregatit.ro sau descărcați gratuit aplicația mobilă DSU” se arată în mesajul transmis de ISU Prahova.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Teleajenul a ieșit din matcă la Bucov. Imagini cu debit crescut lângă DN 1B și alertă de inundații în Prahova

Marius Nica Marius Nica -
Un cititor ne-a trimis imagini surprinse vineri dimineață cu...

Deținuți condamnați pentru fapte grave, lăsați să iasă din penitenciar. Câte permisii s-au dat în Prahova

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Permisiile de ieșire din penitenciar, subiect adus în atenția...

Cine sunt antreprenorii din Ploiești care vor să readucă viața în centrul orașului

Corina Matei Corina Matei -
Centrul Ploieștiului este, de ani de zile, „mort” din...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -