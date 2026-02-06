DN 1B, inundat la Albești Paleologu. Trafic restricționat pe o singură bandă VIDEO

Precipitațiile abundente din ultimele zile încep să își producă efectele. Vineri dimineață, pe DN 1B, între Albești Paleologu și Valea Călugărească, apa scursă de pe versanți a inundat carosabilul.

Un cititor a surprins imagini cu prima bandă a drumului național acoperită de apă, circulația desfășurându-se cu dificultate (VIDEO la finalul textului). De asemenea, râul Cricovul Sărat a inundat zona de sub podul de pe DN 1B, la Albești, într-un perimetru de teren viran.

Până la acest moment nu au fost raportate pagube materiale.

Reamintim că, vineri dimineață, prahovenii din mai multe localități traversate de cursuri de apă, inclusiv râul Teleajen, au primit un mesaj RO-ALERT privind pericolul de inundații.

Localitățile vizate de avertizarea emisă de ISU Prahova sunt: Vărbilău, Dumbrăvești, Păulești, Bucov, Valea Călugărească, Blejoi, Berceni, Râfov, Plopeni, Boldești-Scăeni, Lipănești și Urlați.

”Cetățenii sunt rugați să manifeste prudență și responsabilitate, dacă se află într-o zonă inundabilă, să se îndrepte spre locuri de refugiu, să nu folosească podurile și căile rutiere expuse pericolului de inundație. Să respecte recomandările autorităților.

Dacă vă aflați în pericol, sunați imediat la 112. Pentru mai multe informații privind modul de comportare în situații de urgență, accesați fiipregatit.ro sau descărcați gratuit aplicația mobilă DSU” se arată în mesajul transmis de ISU Prahova.