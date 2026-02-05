Laurențiu Drăghici, șeful Biroului Rutier Ploiești, sub control judiciar. A fost suspendat din funcție

Laurențiu Drăghici, șeful Biroului Rutier Ploiești, a fost plasat sub control judiciar și suspendat din funcție în urma distrugerii a unei părți din arhiva poliției.

- Publicitate -

Vă reamintim că la jumătatea lunii ianuarie 2026, Drăghici a luat decizia distrugerii prin incendiere a mai multor documente din arhiva Poliției Ploiești. Dosarele care au fost arse pe un câmp din incinta Școlii de Pompieri din Boldești Scăeni sunt de la începutul anilor 2000.

Citește mai multe detalii aici: Cine a cerut și distrugerea arhivei Poliției Rutiere Ploiești și cum a fost posibil acest lucru. Ce riscă șeful Biroului Rutier

- Publicitate -

Distrugerea unor astfel de documente este supusă unor protocoale și aprobări speciale, peste care Drăghici, ajutat de un subaltern, a trecut cu vederea.

Curios este faptul că, duminică, 1 februarie, arhiva Biroului Rutier Ploiești a ajuns din nou în centrul atenției. Mai mult documente, de această dată din ultimii ani (2024-2025), au fost compromise în urma unei inundații. De vină ar fi fost un robinet care a cedat.

Întrebat miercuri cu privire la aceste incidente, comisarul-șef Ginel Preda, șeful IPJ Prahova, a declarat:

- Publicitate -

„Este în curs de cercetare un dosar penal. Vorbim de o activitate procedurală a Parchetului. Încercăm și noi să vedem ce s-a întâmplat acolo, dacă a fost un aspect neinspirat al colegilor noștri sau dacă a fost altceva în spate. (…)

În cercetarea de la fața locului, noi am găsit mici fragmente din documentele arse, pe care le-am pus la dispoziția procurorilor. Fiind un dosar penal în lucru, documentele pe care le-am oprit au fost indisponibilizate într-o încăpere.

Așteptăm delegarea procurorului să le desfacem, să vedem ce este cu ele”

- Publicitate -

Citește mai multe detalii aici: Cum explică Poliția Prahova incendierea și inundarea documentelor de arhivă

Ce riscă Laurențiu Drăghici

Potrivit legii, „sustragerea ori distrugerea unui înscris care se află în păstrarea ori în deținerea unei persoane din categoriile prevăzute la art. 175 alin. (2) sau art. 176 se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani”

Trebuie precizat că Laurențiu Drăghici este funcționar public, iar în cazul său se aplică o majorare a pedepsei cu o treime.