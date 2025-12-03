Control sporit la Lukoil. Un supraveghetor va aviza toate tranzacțiile și plățile

Guvernul a stabilit printr-o ordonanță de urgență adoptată marți un mecanism pentru ca statul să poată interveni în cazul Lukoil.

- Publicitate -

Principalul instrument introdus prin acest act normativ este cel de supraveghere specială, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Acesta permite Guvernului României, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), să intervină în situațiile în care sancțiunile internaționale pot avea un impact economic semnificativ asupra economiei naționale sau a unor sectoare cheie.

- Publicitate -

Ministerul de resort poate propune instituirea acestei măsuri și desemnarea unui supraveghetor care să gestioneze situația.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a afirmat că supraveghetorul va fi sub coordonarea ministerului de resort. Va primi o indemnizație plătită de companie, dar nu mai mult de 10.000 lei brut.

Acesta va avea acces la toate documentele și va aviza atât tranzacțiile, cât și plățile externe. Cu alte cuvinte, se va asigura că nu ajung bani în Rusia.

- Publicitate -

Supravegherea specială poate fi activată fie la cererea companiei vizate, fie din oficiu, prin decizie guvernamentală, și poate fi revocată odată ce condițiile care au justificat-o au încetat.

Vă reamintim că sancțiunile SUA au intrat în vigoare pe 21 noiembrie, în privința rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploiești. În cazul benzinăriilor, sancțiunile se aplică începând cu 13 decembrie.

Ce active deține Lukoil în România

În România, cele mai importante active ale Lukoil sunt rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de stații de distribuție, ambele având ca acționar compania Litasco, cu sediul în Elveția.

- Publicitate -

Mai deține și compania Litasco SA Geneva Sucursala Bucureşti, care se ocupă de comerțul angro cu combustibili.

De asemenea, are o participație de 87% în perimetrul Trident din Marea Neagră, pentru explorarea gazelor, alături de compania Romgaz.

Soarta acestor active este incertă, din cauza sancțiunilor impuse de SUA. În urmă cu o săptămână, ministrul energiei Bogdan Ivan și președintele Nicușor Dan vorbeau despre posibilitatea ca statul să preia temporar activele Lukoil, potrivit hotnews.ro.

- Publicitate -

Însă, acum, se pune problema ca statul să nu mai încerce o astfel de preluare, deoarece ar fi costuri prea mari pentru operarea rafinăriei, sute de milioane de euro, bani de care Guvernul nu dispune, potrivit unor surse guvernamentale.