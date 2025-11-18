Examenul auto la Ploiești. Câți elevi au devenit și șoferi

Promovabilitatea la examenul auto în Ploiești, la ambele probe, continuă să fie la Ploiești sub procentul de 50%. În perioada ianuarie – 16 noiembrie 2025, 9532 de elevi ai școlilor de șoferi au obținut permisele de conducere pentru categoriile A, A1, A2, AM, B, B1, BE, C, C1, CE, D și tractor.

- Publicitate -

La proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere, în perioada de referință 1 ianuarie – prezent, procentul de promovabilitate este de 44.02%, în timp ce, procentul de promovabilitate la proba practică este de 44.97%.

Permisul de conducere pentru categoria B continuă să fie în topul preferințelor cursanților școlilor de șoferi. 72,57% (6 918) din numărul total de permise obținute în perioadă amintită fiind pentru această categorie.

- Publicitate -

Câți elevi au devenit șoferi la Ploiești, în perioada ianuarie-noiembrie 2025

Categoria A – 382

Categoria A1 – 135

Categoria A2 – 146

Categoria AM – 7

Categoria B – 6 918

Categoria B1 – 45

Categoria BE – 71

Categoria C – 784

Categoria C1 – 4

Categoria CE – 806

- Publicitate -

Categoria D – 230

Tractor – 4

Proba practică (traseul) este evaluat la Ploiești de 11 examinatori. Potrivit unei statistici a Prefecturii Prahova, în aceeași perioadă, procentul de promovabilitate ale acestora a variat între 35,89% și 67,87%.