- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Examenul auto la Ploiești. Câți elevi au devenit și șoferi

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
examen scoala de soferi ploiesti

Promovabilitatea la examenul auto în Ploiești, la ambele probe, continuă să fie la Ploiești sub procentul de 50%. În perioada ianuarie – 16 noiembrie 2025, 9532 de elevi ai școlilor de șoferi au obținut permisele de conducere pentru categoriile A, A1, A2, AM, B, B1, BE, C, C1, CE, D și tractor. 

- Publicitate -

La proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere, în perioada de referință 1 ianuarie – prezent, procentul de promovabilitate este de 44.02%, în timp ce, procentul de promovabilitate la proba practică este de 44.97%.

Permisul de conducere pentru categoria B continuă să fie în topul preferințelor cursanților școlilor de șoferi. 72,57% (6 918) din numărul total de permise obținute în perioadă amintită fiind pentru această categorie.

- Publicitate -

Câți elevi au devenit șoferi la Ploiești, în perioada ianuarie-noiembrie 2025

Categoria A – 382
Categoria A1 – 135
Categoria A2 – 146
Categoria AM – 7

Categoria B – 6 918
Categoria B1 – 45
Categoria BE – 71

Categoria C – 784
Categoria C1 – 4
Categoria CE – 806

- Publicitate -

Categoria D – 230
Tractor – 4

Proba practică (traseul) este evaluat la Ploiești de 11 examinatori. Potrivit unei statistici a Prefecturii Prahova, în aceeași perioadă, procentul de promovabilitate ale acestora a variat între 35,89% și 67,87%.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

EXCLUSIV Ce spune Consiliul Concurenței despre scumpirea carburanților

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahoveana a solicitat un punct de vedere...

Un milion de euro băgați în tavanele Spitalului de Pediatrie Ploiești, clădire cu risc seismic

Corina Matei Corina Matei -
Clădirea în care funcționează Spitalul de Pediatrie Ploiești, care...

Scandalul Rogobete – Polițeanu de la Pediatrie: Ce echipamente nu pot fi folosite

Corina Matei Corina Matei -
Săptămâna trecută ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD) s-a aflat...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -