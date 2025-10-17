De ce o minune ține doar trei zile: Cazul cartierului Pictor Rosenthal

„O minune ține doar trei zile” conform unei vorbe din popor. Din păcate, zicala este perfect aplicabilă și în cazul cartierului Pictor Rosenthal din Ploiești, recent reabilitat.
După ce ani de zile ploieștenii de aici au înotat în noroi și după lucrări amânate și întârziate, investiția a fost finalizată.
Pe străzile cartierului de la marginea Ploieștiului a fost turnat asfalt, au fost amenajate locuri de joacă, iar coșuri de gunoi au apărut la tot pasul.
În sfârșit, un cartier demn de cel al unui oraș european, ar spune unii.
Până acum câteva zile, singurul aspect neplăcut era trecerea la nivel cu calea ferată, care, fiind în administrarea CFR, a rămas blocată în anii `90.
Ei bine, gropile din zona liniilor ferate, li s-a mai alăturat recent una decupată în asfaltul proaspăt turnat, pe strada Berceni.
Lucrarea nefiind semnalizată corespunzător, nu este clar cărui rețelar îi aparține. Cert este că, după ce a fost tăiat și decopertat asfaltul, în loc a fost pusă o urmă de ciment.
„Asa arata drumul care a suferit tocmai lucrări. Poza este de la intrarea cartierului Pictor Rosenthal. Nu știu firma care a intervenit, au venit câțiva muncitori. Lucrarea fiind pe strada principala asfaltata pe fonduri europene. Bitum nici măcar, au turnat doar o tentativă de ciment”, ne-a transmis un cititor al ziarului, alături de fotografia din articol.
Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Primăriei Ploiești cu privire la această situație.