Potrivit centrului Infotrafic al IGPR, traficul se desfășoară dirijat, pe banda a doua, pe Autostrada A3 pe sensul București – Ploiești, la kilometrul 52, în zona localității Dumbrava, județul Prahova, din cauza unui accident produs între două autoturisme. În urma coliziunii, două persoane rănite au fost transportate la spital.

Se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 15.00.