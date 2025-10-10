Două persoane au fost rănite în această după amiază într-un accident care avut loc în zona nodului rutier A3 București-Ploiești cu A7 Ploiești-Mizil

- Publicitate -

Potrivit autorităților, coliziunea a avut loc în zona km 53, iar din primele cercetări, evenimentul s-a produs pe fondul neasigurării la schimbarea direcției de deplasare.

Victimele sunt ocupanții aceluiași autoturism, care se aflau pe bancheta din spate.

- Publicitate -

Potrivit centrului Infotrafic al IGPR, traficul se desfășoară dirijat, pe banda a doua, pe Autostrada A3 pe sensul București – Ploiești, la kilometrul 52, în zona localității Dumbrava, județul Prahova, din cauza unui accident produs între două autoturisme. În urma coliziunii, două persoane rănite au fost transportate la spital. Se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 15.00.

Vă reamintim că astăzi în Ploiești și Prahova au fost raportate mai multe evenimente rutiere, inclusiv cu victime.

Totodată, un elicopter SMURD a fost solicitat la Valea Doftanei pentru preluarea unei victime rezultată dintr-un accident de ATV

Accident cu ATV la Valea Doftanei. Intervine elicopterul SMURD

- Publicitate -

Ambulanță implicată în accidentul de pe Republicii

Accident cu două victime și trei mașini în Ploiești