Două persoane au fost rănite în această după amiază într-un accident care avut loc în zona nodului rutier A3 București-Ploiești cu A7 Ploiești-Mizil
Potrivit autorităților, coliziunea a avut loc în zona km 53, iar din primele cercetări, evenimentul s-a produs pe fondul neasigurării la schimbarea direcției de deplasare.
Victimele sunt ocupanții aceluiași autoturism, care se aflau pe bancheta din spate.
Vă reamintim că astăzi în Ploiești și Prahova au fost raportate mai multe evenimente rutiere, inclusiv cu victime.
Totodată, un elicopter SMURD a fost solicitat la Valea Doftanei pentru preluarea unei victime rezultată dintr-un accident de ATV
