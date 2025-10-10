- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Ambulanță implicată în accidentul de pe Republicii

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
accident ambulanta

O ambulanță a fost implicată în accidentul care a avut loc vineri după amiază în Ploiești, între sensul giratoriu de la Caraiman și intersecția Nord și care a dus la paralizarea traficului. 

- Publicitate -

Autosanitara transporta sânge și nu se afla în misiune. Vinovat de producerea evenimentului s-ar face un șofer în vârstă de 47 de ani care a ieșit de pe o stradă lăturalnică fără să asigure.

Acesta a fost acroșat de ambulanță, care a ajuns la rândul ei într-o altă mașină care se deplasa regulamentar.

- Publicitate -

În urma coliziunii, bărbatul în vârstă de 47 de ani a fost rănit și transportat la spitalul județean.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat faptul că niciunul dintre cei trei șoferi nu consumase băuturi alcoolice înainte să se urce la volan.

Ce spune Poliția despre producerea accidentului

Polițiștii au fost sesizați, la data de 10 octombrie 2025, în jurul orei 13.00, cu privire la producerea unui accident rutier pe Bulevardul Republicii.

- Publicitate -

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un autoturism care se deplasa pe Aleea Pichetului ar fi intrat în coliziune cu o ambulanță care circula pe Bulevardul Republicii.

În urma impactului, ambulanța a fost proiectată într-un alt autoturism, aflat oprit la semaforul electric.

Accidentul s-a soldat cu rănirea conducătorului autoturismului de 47 de ani care a transportat la spital pentru acordarea de îngrijirilor medicale de specialitate.

- Publicitate -

Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Articole asemănătoare

Dezafectarea fostei Rafinării Astra, suspendată de Garda de Mediu

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Comisarii Gărzii de Mediu Prahova au amendat firma care...

Primăria Telega dotează căminul cultural cu bani europeni

Observatorul Prahovean Observatorul Prahovean -
Printr-un proiect cu finanțare prin GAL (Grupul de Acțiune...

Accident rutier pe A3, la nodul rutier cu A7. Două victime

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Două persoane au fost rănite în această după amiază...
- Publicitate -

Voxpublica

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....

Generația TikTok care nu mai ascultă sau poate doar nu se mai simte auzită

Eugenia Popovici Eugenia Popovici -
Eugenia Popovici, psiholog-psihoterapeut, publică astăzi în Observatorul Prahovean o...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -