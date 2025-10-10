Ambulanță implicată în accidentul de pe Republicii

O ambulanță a fost implicată în accidentul care a avut loc vineri după amiază în Ploiești, între sensul giratoriu de la Caraiman și intersecția Nord și care a dus la paralizarea traficului.

Autosanitara transporta sânge și nu se afla în misiune. Vinovat de producerea evenimentului s-ar face un șofer în vârstă de 47 de ani care a ieșit de pe o stradă lăturalnică fără să asigure.

Acesta a fost acroșat de ambulanță, care a ajuns la rândul ei într-o altă mașină care se deplasa regulamentar.

În urma coliziunii, bărbatul în vârstă de 47 de ani a fost rănit și transportat la spitalul județean.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat faptul că niciunul dintre cei trei șoferi nu consumase băuturi alcoolice înainte să se urce la volan.

Ce spune Poliția despre producerea accidentului

Polițiștii au fost sesizați, la data de 10 octombrie 2025, în jurul orei 13.00, cu privire la producerea unui accident rutier pe Bulevardul Republicii.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un autoturism care se deplasa pe Aleea Pichetului ar fi intrat în coliziune cu o ambulanță care circula pe Bulevardul Republicii.

În urma impactului, ambulanța a fost proiectată într-un alt autoturism, aflat oprit la semaforul electric.

Accidentul s-a soldat cu rănirea conducătorului autoturismului de 47 de ani care a transportat la spital pentru acordarea de îngrijirilor medicale de specialitate.

Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.