Trafic blocat pe Republicii, în Ploiești, din cauza unui accident

Traficul rutier rutier este blocat în totalitate în această după amiază, începând cu ora 13.30, pe Bulevardul Republicii din Ploiești, între sensul giratoriu de la Caraiman si intersecția Nord, din cauza unui accident rutier.

UPDATE: Ambulanță implicată în accidentul de pe Republicii

- Publicitate -

Inclusiv circulația tramvaielor este oprită.

Potrivit primelor informații oferite de ISU Prahova, în evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme, iar o persoană a fost rănită.

- Publicitate -

Aceasta ar fi suferit vătămări ușoare și primește îngrijiri medicale la fața locului.

La locul evenimentului ISU Prahova a mobilizat mai multe ambulanțe, un echipaj de pompieri pentru asigurarea zonei și o descarcerare.

Polițiștii urmează să stabilească cum s-a produs evenimentul.