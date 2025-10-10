Accident cu două victime și trei mașini în Ploiești

Un accident rutier în care au fost implicate în total trei autoturisme a avut loc în această dimineață pe strada Văleni din Ploiești.

În cele trei mașini se aflau în total șase adulți și un copil. În urma coliziunii două persoane au fost rănite, potrivit ISU Prahova.

Victimele au fost fost transportate la Spitalul Județean de Urgențe Ploiești pentru investigații medicale suplimentare.

La fața locului au intervenit un echipaj de pompieri pentru asigurarea zonei și un echipaj medical.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea evenimentului.