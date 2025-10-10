- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Accident cu două victime și trei mașini în Ploiești

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
accident strada valeni ploiesti
sursa foto: Whatsapp Info Trafic

Un accident rutier în care au fost implicate în total trei autoturisme a avut loc în această dimineață pe strada Văleni din Ploiești. 

În cele trei mașini se aflau în total șase adulți și un copil. În urma coliziunii două persoane au fost rănite, potrivit ISU Prahova.

Victimele au fost fost transportate la Spitalul Județean de Urgențe Ploiești pentru investigații medicale suplimentare.

- Publicitate -

La fața locului au intervenit un echipaj de pompieri pentru asigurarea zonei și un echipaj medical.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea evenimentului.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Articole asemănătoare

Risc de avalanșe în Bucegi și atenționare de vânt puternic

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Dacă în zona joasă a județului Prahova vremea pare...

La Râfov, începe elaborarea noului Plan Urbanistic General al comunei

Raluca Șerban Raluca Șerban -
Primăria comunei Râfov, Prahova aduce la cunoștința publicului inițierea...

Părinții care au copii cu handicap, pot munci 8 zile de acasă

David Mihalache David Mihalache -
Legea care prevede ca salariații care au în întreținere...
- Publicitate -

Voxpublica

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....

Generația TikTok care nu mai ascultă sau poate doar nu se mai simte auzită

Eugenia Popovici Eugenia Popovici -
Eugenia Popovici, psiholog-psihoterapeut, publică astăzi în Observatorul Prahovean o...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Consultă raportul de transparență

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean