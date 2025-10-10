Accident cu ATV la Valea Doftanei. Intervine elicopterul SMURD

Un accident s-a produs, astăzi, în comuna Valea Doftanei. Potrivit primelor informații furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova o persoană a fost implicată într-un accident cu un ATV.

La fața locului se deplasează elicopterul SMURD Brașov pentru preluarea victimei.

UPDATE Accidentul s-a produs pe un drum forestier. Potrivit unor surse oficiale, victima făcea parte dintr-un grup de persoane care participau la o plimbare cu ATV-urile. Fiind un eveniment rutier, nu se va întocmi dosar penal. Victima nu ar fi suferit răni grave.