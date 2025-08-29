Barbut în plină zi pe o altă stradă din Ploiești

Barbutul pe stradă în Ploiești, în plină zi, pare că este o normalitate dacă ținem cont de sesizările primite de la cititori, în ultimele zile.

După ce săptămâna trecută vă prezentam ce se întâmplă pe strada Tânărul Muncitor, unde amatorii de jocuri de noroc blochează frecvent circulația pentru a-și risca banii, același lucru se întâmplă și pe strada Frăției.

Vă reamintim că în cazul persoanelor de pe strada Tânărul Muncitor polițiștii au aplicat amenzi în valoare totală de 8500 de lei.

Joi după amiază, aproximativ 10 persoane, însoțite și de doi minori puteau fi observate pe strada Frăției din zona de sud a Ploieștiului în timp ce pariau sume de bani la zaruri.

Solicităm pe această cale un punct de vedere Poliției Prahova