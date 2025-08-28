Ce au pățit barbugiii care blocau o stradă din Ploiești

După ce Observatorul Prahovean a publicat imagini cu o stradă din Ploiești blocată de diverse persoane care jucau barbut, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a reacționat.

Jocurile de noroc au fost dintotdeauna o preocupare a multor persoane. Chiar dacă în ultimii ani orașele, inclusiv Ploieștiul, s-au umplut de săli de jocuri, încă există persoane care preferă să-și riște banii prin metode clasice, precum zarurile.

Deși practicarea jocurilor de noroc în spațiile publice este ilegală, strada Tânărul Muncitor din Ploiești, din apropierea Hipodromului, este blocată periodic de persoanele dispuse să-și riște banii.

„Vă transmit un filmuleț realizat pe strada Tânărul Muncitor, unde mai multe persoane blochează frecvent carosabilul jucând barbut, fără a se da la o parte atunci când trec mașini.

Această situație se repetă aproape zilnic și creează atât disconfort pentru locuitorii zonei, cât și un risc real de accidente” este mesajul primit pe adresa redacției, care a însoțit filmarea de mai jos:

După difuzarea imaginilor în spațiul public, reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au transmis că persoanele respective au fost identificate.

”Au fost aplicate șapte amenzi pentru practicarea jocurilor de noroc, altele decât cele autorizate potrivit legii. Valoarea totală a sancțiunilor este de 8500 lei” au transmis polițiștii, la solicitarea Observatorului Prahovean.

Aceștia au precizat că activitățile de monitorizare a zonei respective vor continua pentru ca astfel de scene să nu se mai repete.