- Publicitate -

Ce au pățit barbugiii care blocau o stradă din Ploiești

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

După ce  Observatorul Prahovean a publicat imagini cu o stradă din Ploiești blocată de diverse persoane care jucau barbut, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a reacționat.

- Publicitate -

Jocurile de noroc au fost dintotdeauna o preocupare a multor persoane. Chiar dacă în ultimii ani orașele, inclusiv Ploieștiul, s-au umplut de săli de jocuri, încă există persoane care preferă să-și riște banii prin metode clasice, precum zarurile.

Deși practicarea jocurilor de noroc în spațiile publice este ilegală, strada Tânărul Muncitor din Ploiești, din apropierea Hipodromului, este blocată periodic de persoanele dispuse să-și riște banii.

Citește și: Ploiești, orașul păcănelelor. Ce spun clienții sălilor de jocuri

„Vă transmit un filmuleț realizat pe strada Tânărul Muncitor, unde mai multe persoane blochează frecvent carosabilul jucând barbut, fără a se da la o parte atunci când trec mașini.

Eveniment

Gest de omenie făcut de o femeie care a găsit 7000 de lei în Plopeni

O femeie care a găsit ieri pe o stradă din Plopeni o sumă importantă de bani a dat dovadă de spirit civic și a...
- Publicitate -

Această situație se repetă aproape zilnic și creează atât disconfort pentru locuitorii zonei, cât și un risc real de accidente” este mesajul primit pe adresa redacției, care a însoțit filmarea de mai jos:

După difuzarea imaginilor în spațiul public, reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au transmis că persoanele respective au fost identificate.

”Au fost aplicate șapte amenzi pentru practicarea jocurilor de noroc, altele decât cele autorizate potrivit legii. Valoarea totală a sancțiunilor este de 8500 lei” au transmis polițiștii, la solicitarea Observatorului Prahovean.

Aceștia au precizat că activitățile de monitorizare a zonei respective vor continua pentru ca astfel de scene să nu se mai repete.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

2 COMENTARII

  2. Același lucru și pe strada Cavalului în parcarea de lângă sediul ziaruluid-stra seara după ora 19:00 unde la început de weekend apar șase indivizi! Dacă domnii de la Politia Locala ar face câte o tură cu auto seara ar fi de mare folos cetățenilor din zonă! Bigan Irena

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Cel mai tare chitarist român vine la Republik Fest cu show-ul Queen simfonic

0
A doua ediție a festivalului Republik Fest Ploiești 2025...
Exclusiv

Bătaie la Dumbrăvești. Tânăr de 17 ani, lovit cu bestialitate

0
Un adolescent de 17 ani, din comuna Dumbrăvești, a...
Exclusiv

Efectele măsurilor guvernului Bolojan asupra sistemului privat de sănătate

0
Măsurile fiscale dispuse de Guvernul Bolojan tind să genereze...
Exclusiv

Povestea lui Romeo Ștefan: Arbitru între viață și handbal

0
Romeo-Mihai Ștefan a crescut cu handbalul în sânge, apoi...
Exclusiv

Minunea de la Aluniș: Lucrare gata înainte de termen, cu bani mai puțini

0
În România, cuvântul „proiect” vine, de obicei, la pachet...
- Publicitate -

Știri noi

Național

Cresc impozitele pentru mașini și locuințe

0
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că baza de...
Eveniment

Legendara trupă Scorpions revine în România

0
Legendara trupă germană Scorpions revine în România într-un concert...
Auto-moto

De la 1 septembrie se scumpește rovinieta. Cresc și amenzile

0
Taxa de drum din România (rovinieta) se va scumpi...
Sport

Petrolul a transferat un mijlocaș format în Franța

0
Petrolul Ploiești l-a transferat pe Danel Dongmo, jucătorul camerunez...
Viața Prahovei

Două proiecte importante, demarate, zilele acestea, în Ariceștii Rahtivani

0
Două proiecte importante au fost demarate, zilele acestea, în...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

1
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

12
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Cel mai tare chitarist român vine la Republik Fest cu show-ul Queen simfonic

Marius Nica -
A doua ediție a festivalului Republik Fest Ploiești 2025...

Bătaie la Dumbrăvești. Tânăr de 17 ani, lovit cu bestialitate

Marius Nica -
Un adolescent de 17 ani, din comuna Dumbrăvești, a...

Efectele măsurilor guvernului Bolojan asupra sistemului privat de sănătate

Corina Matei -
Măsurile fiscale dispuse de Guvernul Bolojan tind să genereze...

Povestea lui Romeo Ștefan: Arbitru între viață și handbal

Alexandru Olteanu -
Romeo-Mihai Ștefan a crescut cu handbalul în sânge, apoi...
- Publicitate -

Minunea de la Aluniș: Lucrare gata înainte de termen, cu bani mai puțini

Oana Toma -
În România, cuvântul „proiect” vine, de obicei, la pachet...

Judecătorii Curții de Apel Ploiești protestează. Nu se mai țin procese!

Marius Nica -
Judecătorii Curții de Apel Ploiești își suspendă activitatea din...

Colet întârziat 16 zile la Atlas Motors. Reacția societății

Corina Matei -
Din ce în ce mai multe persoane se plâng...

Deficit major de personal la Arestul Câmpina: „E sclavie modernă”

Oana Toma -
De luni bune, Centrul de Reținere și Arestare Preventivă...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean