Strada din Ploiești blocată periodic pentru barbut

Ștefan Vlăsceanu
Ștefan Vlăsceanu

Data:

Chiar dacă pare greu de crezut, ținând cont de numărul mare al sălilor de jocuri de noroc, în Ploiești o stradă este blocată periodic de mai multe persoane care joacă barbut.

Jocurile de noroc au fost dintotdeauna o preocupare a multor persoane. Chiar dacă în ultimii ani orașele, inclusiv Ploieștiul, s-au umplut de săli de jocuri, încă există persoane care preferă să-și riște banii prin metode clasice, precum zarurile.

Deși practicarea jocurilor de noroc în spațiile publice este ilegală, strada Tânărul Muncitor din Ploiești, din apropierea Hipodromului, este blocată periodic de persoanele dispuse să-și riște banii.

„Vă transmit un filmuleț realizat pe strada Tânărul Muncitor, unde mai multe persoane blochează frecvent carosabilul jucând barbut, fără a se da la o parte atunci când trec mașini.

Această situație se repetă aproape zilnic și creează atât disconfort pentru locuitorii zonei, cât și un risc real de accidente” este mesajul primit pe adresa redacției, care a însoțit filmarea de mai jos.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Poliției Prahova cu privire la această situație.

