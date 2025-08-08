- Publicitate -

Tânăr reținut în Prahova după ce a abandonat brățara de monitorizare

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Un tânăr în vârstă de 27 de ani a fost reținut, vineri, după ce a abandonat brățara de monitorizare electronică într-o încăpere a unui spital dezafectat din Filipeștii de Târg. Pe numele tânărului era emis un ordin de protecție fiind bănuit că la data de 4 august și-a agresat fizic bunica, pe care a lovit-o în repetate rânduri în zona feței.

- Publicitate -

Polițiștii prahoveni au acționat, vineri, pentru protejarea vieții unei persoane vulnerabile și depistarea rapidă a unui bărbat de 27 de ani care a încălcat condițiile impuse prin ordin de protecție.

„Polițiștii specializați din cadrul Dispeceratului SIME au primit, astăzi, în jurul orei 12.00, o alertă ce indica accesul neautorizat la dispozitivul de monitorizare electronică montat unui bărbat, urmată de pierderea conexiunii.

Verificările de urgență au stabilit că acesta ar fi desprins brățara dispozitivului și ar fi abandonat-o într-o încăpere a unui spital dezafectat din localitatea Filipeștii de Târg. În acel moment, a fost declanșată o amplă operațiune de căutare pe raza întregului județ.

Politic

Scandal în Coaliție pe tema pensiilor private

Proiectul privind pensiile private a generat un scandal uriaș în Coaliție. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că se opune categoric unui astfel de proiect....
- Publicitate -

În paralel, pentru siguranța persoanei vătămate, polițiștii au asigurat prezența efectivă la domiciliul acesteia, prevenind orice risc iminent.

La scurt timp, în urma verificărilor în teren, bărbatul a fost depistat într-o zonă împădurită din localitatea Filipeștii de Târg și condus la sediul unității de poliție”, a precizat IPJ Prahova

La data de 5 august 2025, potrivit IPJ Prahova, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind bănuit că, la data de 4 august, și-ar fi agresat fizic bunica, lovind-o în repetate rânduri în zona feței.

- Publicitate -

„Pentru protejarea victimei, a fost emis un ordin de protecție provizoriu și montat dispozitivul de monitorizare electronică, care a permis astăzi intervenția rapidă”, a explicat IPJ Prahova

În urma probatoriului administrat, potrivit IPJ Prahova, față de tânărul de 27 de ani a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de mâine să fie prezentat unității de parchet competente cu propunere de luare a unei alte măsuri preventive.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Hooverphonic, trupa pe care o asculți la radio, vine la Republik Fest

0
Una dintre cele mai iubite trupe europene de pop...
Exclusiv

Caz medical imposibil, rezolvat de dr. Mihai Băican

1
Medicul Mihai Băican, unul dintre puținii specialiști în ozonoterapie...
Exclusiv

Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

3
Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul...
Exclusiv

De unde vin denumirile străzilor din Ploiești

2
Observatorul Prahovean va publica o serie de materiale informative,...
Exclusiv

Povestea Retrologia spusă de DJ Papee și DJ Iulio, artizanii proiectului

0
Weekendul care a trecut, 2-3 august 2025, Republica de...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Hooverphonic, trupa pe care o asculți la radio, vine la Republik Fest

0
Una dintre cele mai iubite trupe europene de pop...
Exclusiv

Caz medical imposibil, rezolvat de dr. Mihai Băican

1
Medicul Mihai Băican, unul dintre puținii specialiști în ozonoterapie...
Viața Prahovei

Comuna din Prahova cu un singur polițist local

0
Propunerea legată de reducerea numărului de polițiști locali generează...
Politic

Scandal în Coaliție pe tema pensiilor private

1
Proiectul privind pensiile private a generat un scandal uriaș...
Educație

Cât pierd profesorii pentru că li se majorează norma de predare

0
Noile măsuri fiscale adoptate de Guvern îi afectează profund...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

2
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

26
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

9
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

6
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
Opinii Voxpublica

Ce trebuie făcut pentru a avea un Ploiești curat?

3
Este deja un peisaj deprimant în Ploiești unde, cu...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Radar fix pe DN72, la Stoenești

Roxana Tănase -
O nouă acțiune cu radar fix are loc, vineri...

170 de șoferi amendați în Prahova. 13 au rămas fără permis

Ștefan Vlăsceanu -
170 de șoferi au fost sancționați în ultimele două...

Se închide Bulevardul Independenței. Cum vor circula autobuzele

Ștefan Vlăsceanu -
Bulevardul Independenței (Castanilor) din Ploiești se închide începând de...

Accident la intersecția străzilor Radu de la Afumați și Găgeni

Ștefan Vlăsceanu -
Un accident rutier în care au fost implicate două...
- Publicitate -

Străzi închise în centrul Ploieștiului pentru show-ul cu drone

Ștefan Vlăsceanu -
Show-ul cu drone programat să sâmbătă seara în zona...

Ce poți face în weekend la Ploiești și în restul județului

Luiza Toboc -
Al doilea weekend din august aduce în Ploiești, dar...

Mașina răsturnată în râpă era condusă o femeie de 78 de ani

Ștefan Vlăsceanu -
Mașina care s-a răsturnat vineri dimineață într-o râpă de...

Percheziții în Prahova într-un dosar de proxenetism

Ștefan Vlăsceanu -
Polițiștii au descins ieri la 34 de adrese din...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean