Tânăr reținut în Prahova după ce a abandonat brățara de monitorizare

Un tânăr în vârstă de 27 de ani a fost reținut, vineri, după ce a abandonat brățara de monitorizare electronică într-o încăpere a unui spital dezafectat din Filipeștii de Târg. Pe numele tânărului era emis un ordin de protecție fiind bănuit că la data de 4 august și-a agresat fizic bunica, pe care a lovit-o în repetate rânduri în zona feței.

- Publicitate -

Polițiștii prahoveni au acționat, vineri, pentru protejarea vieții unei persoane vulnerabile și depistarea rapidă a unui bărbat de 27 de ani care a încălcat condițiile impuse prin ordin de protecție.

„Polițiștii specializați din cadrul Dispeceratului SIME au primit, astăzi, în jurul orei 12.00, o alertă ce indica accesul neautorizat la dispozitivul de monitorizare electronică montat unui bărbat, urmată de pierderea conexiunii.

Verificările de urgență au stabilit că acesta ar fi desprins brățara dispozitivului și ar fi abandonat-o într-o încăpere a unui spital dezafectat din localitatea Filipeștii de Târg. În acel moment, a fost declanșată o amplă operațiune de căutare pe raza întregului județ.

Politic Scandal în Coaliție pe tema pensiilor private Proiectul privind pensiile private a generat un scandal uriaș în Coaliție. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că se opune categoric unui astfel de proiect....

- Publicitate -

În paralel, pentru siguranța persoanei vătămate, polițiștii au asigurat prezența efectivă la domiciliul acesteia, prevenind orice risc iminent.

La scurt timp, în urma verificărilor în teren, bărbatul a fost depistat într-o zonă împădurită din localitatea Filipeștii de Târg și condus la sediul unității de poliție”, a precizat IPJ Prahova

La data de 5 august 2025, potrivit IPJ Prahova, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind bănuit că, la data de 4 august, și-ar fi agresat fizic bunica, lovind-o în repetate rânduri în zona feței.

- Publicitate -

„Pentru protejarea victimei, a fost emis un ordin de protecție provizoriu și montat dispozitivul de monitorizare electronică, care a permis astăzi intervenția rapidă”, a explicat IPJ Prahova

În urma probatoriului administrat, potrivit IPJ Prahova, față de tânărul de 27 de ani a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de mâine să fie prezentat unității de parchet competente cu propunere de luare a unei alte măsuri preventive.