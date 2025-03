Artiști de renume la Festivalul de Folk de la Breaza

Breaza a găzduit și anul acesta a cincea ediție a Festivalului de Folk „Om bun”, o gală a muzicii folk în memoria marelui cantautor, Victor Socaciu.

Dan Andrei Aldea

În perioada 26-28 martie, tradiția muzicii bune a mers mai departe la Breaza odată cu organizarea celei de-a cincea ediții a Festivalului „OM BUN”. Festivalul, un regal al muzicii folk, a adus pe scenă artiști de excepție, precum: Vasile Șeicaru, Mircea Vintilă, Florin Săsărman, Ducu Bertzi, Cătălin Stepa, Tituș Constantin, Ana Maria Păunescu, Laurențiu Cazan și mulți alții.

Victor Socaciu nu mai are nevoie de nicio prezentare. A fost unul dintre cei mai renumiți folkiști ai generației din perioada cenaclului „Flacăra”. Din păcate s-a stins din viață poate mult prea devreme. A murit în ultima zi de Crăciun a anului 2021 în București, la vârsta de 68 de ani și a fost înmormântat la Cornu de Jos, Prahova.

O tradiție care continuă

Festivalul „Om Bun” a fost inițiat în 2021, la scurt timp după trecerea în neființă a lui Victor Socaciu, ca un omagiu adus pentru „bogăția” artistică lăsată ca moștenire. De atunci, evenimentul a devenit o bornă a muzicii folk din România, iar ediția din acest an a confirmat încă o dată interesul aparte al publicului pentru acest gen muzical, dealtfel cu tradiție pe portativul muzicii românești.

„Este o datorie morală față de Victor Socaciu să continuăm acest festival. Folk-ul este un gen care vorbește despre sufletul românesc, iar Breaza este locul potrivit pentru a-i celebra moștenirea”, a declarat primarul orașului, Bogdan Novac.

Fiecare artist prezent la ediția din acest an a adus pe scenă un repertoriu bogat, încărcat de poezie și mesaje puternice, reușind să creeze o legătură specială cu publicul. Spectatorii au fredonat alături de artiști și au trăit la intesitate maximă fiecare vers și cânt.

Festivalul este organizat de Primăria Breaza și Centrul Cultural „Ion Manolescu”, în colaborare cu Asociația Culturală „Tatiana Stepa”

Seria celor trei zile de concerte, a debutat cu un moment aparte, spectatorii având bucuria să asculte o melodie a lui Victor Socaciu la un aparat de radio cu vinyl.

Debutul festivalului a fos dat chiar de un cantautor cunoscut nouă prahovenilor, Tituș Constantin, care este la a doua prezență pe scena Festivalului „Om Bun”.

„Publicul de aici, din Breaza, este unul foarte cald, primitor. Cel puțin la prima participare a mea, anul trecut, chiar am fost surprins de căldura și entuziasmul aplauzelor pe care le-am primit la sfârșitul recitalului meu”, a declarat Tituș Constantin.

In cea de a doua zi a festivalului au urcat pe scenă și au încântat publicul artiși consacrati ai genului, printre care reamintim: Cristian Buică, Dan Vană. Vasile Șeicaru.

Iubitor al acestui gen muzical, om al amintirilor cu cei din generatia în blugi pentru perioada ”optzecistă”, al artiștilor mebri ai Cenaclului Flacăra, am fost prezent la Breaza și în ultima zi de festival. M-am bucurat dimpreună cu numerosul public prezent în această seară de cunoscuții artiști, Florin Săsărman, Ana-Maria Păunescu, Laurențiu Cazan, și unul dintre corifeii genului folk, cel cunoscut și ca „Ciocu”, Mircea Vintilă.

Mircea Vintilă face parte din prima generație de artiști folk din România, cea a anilor ’70. El este cunoscut atât pentru activitatea sa solo sau cu formația de acompaniament Brambura, cât și ca membru al supergrupului Pasărea Colibri.

Am stat de vorbă cu Mircea Vintilă, despre prietenia sa cu Victor Socaciu, despre cum a evoluat muzica folk în România și despre ce înseamnă acest festival pentru el

Reporter: Domnule Vintilă, ne aflăm la un festival care poartă o mare încărcătură emoțională, fiind dedicat lui Victor Socaciu. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți aici, pe această scenă?

Mircea Vintilă: Înseamna foarte mult pentru mine, să fiu și să fim alături de Victor Socaciu, cel care a înființat împreună cu mine, cu Valeriu Sterian și cu Andrei Partoș festivalul „Om Bun”. Am fost aproape la fiecare ediție și vă dați seama că nu puteam să lipsesc tocmai acum când împreună cu alți prieteni de ai mei am venit să facem spectacole frumoase, așa cum am facut de-a lungul anilor împreună cu prietenul nostru de scenă Victor Socaciu.

Reporter: Ați fost alături de Victor Socaciu încă de la primele ediții ale festivalului. Cum a început această poveste?

Mircea Vintilă: Păi a început exact așa. Ne-am strâns într-o seară și ne-am gândit ce titlu să-i punem festivalului. Au fost mai multe propuneri și s-a ales „Om Bun”, o piesă pe care a compus-o și a interpretat-o Dan Andrei Aldea, care era „plecat” dintre noi și ca un semn de dragoste pentru tot ce a făcut pentru noi am zis să numim festivalul „Om Bun”.

Reporter: Ați împărțit scena de nenumărate ori cu Victor Socaciu. Există vreo amintire care v-a rămas întipărită în suflet?

Mircea Vintilă: Așa este, am împărțit scena și sunt atât de multe și așa de frumoase toate amintirile, îmi este foarte greu să aleg vreuna. Toate au fost extraordinare, Victor era superimplicat în acest festival, era și organizator, a cântat împreună cu mai mulți colegi de scenă. A fost și este un festival de creație, de interpretare excepțională!

Reporter: Cum se simte momentul în care urcați pe scenă și auziți publicul cântând alături de dumneavoastră?

Mircea Vintilă: Mă simt minunat, desi spun că nu este numai spectacolul meu, este spectacolul publicului prezent în sală. Nu sunt singur pe scenă, sunt cu „măria sa ” publicul. Să cântăm împreuna, să aplaudăm, să dansăm, să ne simțim bine, să fie un spectacol frumos, o seară și o noapte frumoasa!

Reporter: După acest festival, ce urmează pentru Mircea Vintilă?

Mircea Vintilă: Sunt multe, foarte multe turnee și în vara aceasta, sunt bucuros că lumea vine, sălile sunt pline și putem să cântăm împreună.

Reporter: În încheiere, dacă ar fi să descrieți festivalul „Om Bun” într-un singur cuvânt, care ar fi acela?

Mircea Vintilă: Minunat !

Un eveniment reușit, un spectacol de muzică și poezie

Felicitări organizatorilor, tuturor celor implicați, Primăriei Breaza, domnului primar Bogdan Novac, care la tragerea cortinei a emoționat publicul prin simplele cuvinte împărtășind cu iubitorii muzicii folk emoția, bucuria, sentimentele și amintirile ce le vom păstra peste ani, noi publicul iubitor de folk.