28 noiembrie 1989 – moare părintele Arsenie Boca, una dintre cele marile personalități ale ortodoxei

Pe 28 noiembrie se împlinesc 35 de ani de la moartea părintelui Arsenie Boca, una dintre marile personalități ale ortodoxei. Acesta a fost o figură centrală a spiritualității ortodoxe românești din secolul al XX-lea, lăsând o amprentă profundă asupra generațiilor de credincioși. Duhovnicul a fost înmormântat la Prislop, loc de pelerinaj pentru foarte mulți români.

- Publicitate -

Arsenie Boca a fost stareț la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus și apoi la Mănăstirea Prislop, unde datorită personalității sale veneau mii și mii de credincioși, fapt pentru care a fost hărțuit de Securitate.

A fost unul din martirii gulagului comunist, închis la Securitatea din Brașov, dus la Canal, închis la Jilava, București, Timișoara și la Oradea. A pictat biserica din Drăgănescu (la 25 km de București), precum și Icoana Maicii Domnului cu Pruncul din altarul Bisericii Sfântul Elefterie din București.

Arsenie Boca este considerat de către unii din ucenicii săi ca fiind cel mai mare duhovnic român al secolului al XX-lea. La mormântul său de la Mănăstirea Prislop din Țara Hațegului, se perindă zilnic sute de pelerini.

- Publicitate -

28 noiembrie -evenimente și personalități

1820 – S-a născut Friedrich Engels, teoretician comunist german, fiu al unui bogat industriaș. Este fondator al sociologiei muncii. A colaborat îndeaproape cu Karl Marx, cei doi scriind împreun- „Sfânta familie” și „Ideologia germană”.

1837 – S-a născut John Wesley Hyatt, inventator american, posesor a peste 200 de invenții, printre care și fabricarea bilelor de biliard din celuloid.

1859 – A murit Washington Irving, scriitor american, maestru al prozei scurte umoristice.

- Publicitate -

1863 – S-a născut Eremia Grigorescu, general de artilerie, comandantul trupelor române în bătălia de la Mărăşeşti, ministru de război.

1877 – Războiul de Independenţă a Romaniei – Căderea Plevnei, după încercarea nereuşită de a sparge încercuirea Plevnei, generalul otoman Osman Paşa s-a predat generalului Cerchez şi a semnat capitularea armatei turce.

28 noiembrie/10 decembrie 1877 – A încetat din viaţă Nicolae Golescu, om politic liberal, fiul lui Dinicu Golescu. N.Golescu a participat la Revoluţia de la 1848 din Muntenia, a fost membru al Guvernului provizoriu. Fiind un luptător pentru unirea Principatelor Moldovei şi Munteniei, ulterior a fost ministru şi prim-ministru. Nicolae Golescu a luat parte la complotul care l-a detronat pe Alexandru Ioan Cuza.

- Publicitate -

1893 – Apare săptămânal la Bucureşti revista literară „Viaţa” pînă la 28 ianuarie 1896. Revista apare sub conducerea lui Alexandru Vlăhuţă şi Vasile A.Urechia.

1908 – S-a născut Claude Lévi-Strauss, reprezentant al antropologiei structurale, etnolog şi scriitor francez. Lucrările sale „Antropologie structurală”, „Gândirea sălbatică” au adus o metodologie nouă în antropologie.

1912 – S-a născut actorul Colea Răutu.

- Publicitate -

1915 – A decedat Neculai Culianu, matematician şi astronom român, membru corespondent al Academiei Române.

1918 – La Cernăuți, Congresul General al Bucovinei, constituit din reprezentanți ai românilor, polonezilor, germanilor, rutenilor, a votat cu majoritate zdrobitoare „unirea necondiționată, pentru vecie a Bucovinei în vechile ei hotare cu regatul României”.

1919 – România semnează la Washington o serie de acorduri internaţionale cu privire la stabilirea zilei de lucru de 8 ore şi a săptămânii de lucru de 48 de ore în stabilimentele industriale, vârsta minimă de admitere a copiilor în muncile industriale, lucrul de noapte al femeilor şi copiilor, munca femeilor înainte şi după naştere.

- Publicitate -

1923 – Ministerului de Interne al României emite un ordin de desfiinţare a volostelor (sistem rusesc de divizare teritorial-administrativă) în fosta Gubernie Basarabia, localităţile fiind grupate în comune.

1939 – A murit James Naismith, creatorul canadian al jocului de baschet.

1940 – Este semnat decretul-lege pentru reprimarea unor infracţiuni împotriva ordinii publice şi intereselor statului român. Decretul a fost emis în urma omorurilor în serie a unor demnitari români, ale caror autori erau bănuiţi a fi legionarii.

- Publicitate -

1948 – S-a născut Mariana Nicolesco, soprană de origine română. A început să studieze muzica de la șase ani, după ce mama sa a înscris-o la clasa de vioară a Școlii de Muzică din Brașov.

1952 – A murit în închisoarea din Aiud, poetul Mircea Vulcănescu.

1954 – A murit Enrico Fermi, fizician italian, membru de onoare străin al Academiei Române. A realizat prima reacţie nucleară în lanţ controlată şi a efectuat primele cercetări în domeniul fisiunii nucleare. A avut un rol important în conceperea proiectului Manhattan de punere la punct a bombei nucleare americane. A fost laureat al Premiului Nobel în anul 1938.

1957 – A izbucnit Revolta din Suraia împotriva colectivizarii.

1969 – The Rolling Stones își lansează albumul Let It Bleed. Trupa a fost formată la Londra în 1962 de Brian Jones, Mick Jagger și Keith Richards. The Rolling Stones a lansat 55 de albume și compilații și au avut 37 de piese în top-10 singles. În 1989 trupa a intrat în Rock and Roll Hall of Fame iar în 2004, revista Rolling Stone i-a clasat pe locul 4 în 100 Greatest Artists of All Time. Au vândut peste 200 de milioane de albume în întreaga lume.

1973 – A încetat din viaţă la Paris, principesa Martha Bibescu, scriitoare româncă.

1979 – Un avion McDonnell Douglas DC-10 al Air New Zealand se prăbușește pe Muntele Erebus situat pe Insula Ross, Antarctida. Toate cele 257 de persoane aflate la bord mor. Era zborurilor turistice comerciale pe continent se încheie.

1987 – Un Boeing 747 al South African Airways având 160 de persoane la bord se prăbușește în Oceanul Indian în timp ce încerca o aterizare de urgență în Mauritius în urma unui incendiu.

2006 – Se desfăşoară Summitul NATO de la Riga, capitala Letoniei. Evenimentul are loc, pentru prima dată, într-o ţară post-sovietică şi are pe agenda de lucru eventuala extindere a Alianţei după 2008 şi reorganizarea politică şi militară a NATO, în noua configuraţie geopolitică.