15 noiembrie 1987 – Are loc revolta anticomunistă de la Brașov

La Brașov, pe 15 noiembrie, îm 1987, mii de oameni au ieșit în stradă. S-a cântat „Deșteaptă-te, române!”, s-a scandat „Jos comunismul!”, „Jos dictatorul!”, „Jos Ceaușescu!” și s-a pus pe foc tabloul imens al lui Nicolae Ceaușescu, pictat pe pânză, care pavoaza clădirea Comitetului Județean al PCR.

- Publicitate -

Pentru mulți istorici, revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din 1987 a fost „începutul sfârșitului” regimului comunist din România, chiar dacă a fost o revoltă de o zi, a reamintit Pepene. Revolta a început la Uzina de Autocamioane „Steagul Roșu”, mândria industriei românești de mașini grele, printr-o grevă izbucnită în noaptea de 14/15 noiembrie, la schimbul III, și continuată ziua cu un marș până în centrul orașului, în fața Comitetului Județean al PCR.

Refuzul autorităților de a dialoga cu demonstranții a provocat luarea cu asalt a sediului. Muncitorii au scandat, pentru prima oară în România, „Jos Ceaușescu”, intonând ceea ce avea sa devină imnul din decembrie 1989 și, ulterior, al țării: „Deșteaptă-te, române!”. Au urmat intervenția brutală a trupelor speciale, anchetele, arestările, tortura, procesul, condamnările și deportările. Peste 500 de persoane au fost anchetate, acțiuni în urma cărora 61 de persoane au fost deportate, iar 27 persoane au avut domiciliu obligatoriu.

15 noiembrie – evenimente și personalități

1813 – Gheorghe Asachi deschide la Academia Domnească din Iaşi un curs de inginerie şi hotărnicie in limba română. Cursul a funcţionat pînă în 1818. Paralel cu el, Gheorghe Asachi a sustinut o intensă activitate culturală şi literară.

- Publicitate -

1836 – A fost înființat la Iași Conservatorul Filarmonic și Dramatic, sub direcția lui Gheorghe Asachi, spătarului Vasile Alecsandri (tatăl) și a vornicului Ștefan Catargiu. Conservatorul și-a încheiat activitatea în 1840.

1836 – Oraşul Brăila este declarat port liber – „porto-franco“. După 289 de ani de ocupație otomană, Brăila a fost reintegrată Țării Românești, în urma războiului ruso-turc din 1828-1829, încheiat prin semnarea Tratatului de Pace de la Adrianopol din 2/14 septembrie 1829. Aceasta a condus la obținerea libertății de navigație pe Dunăre și pe mare pentru Țara Românească, ceea ce înseamnă desființarea monopolului otoman asupra mărfurilor românești.

1836 – Apare primul manual didactic de desen şi arhitectură românesc: “Elemente de desen şi arhitectură” de Carol Valstein, pictor, profesor la Colegiul Sfîntul Sava din Bucureşti.

- Publicitate -

1868 – S-a născut biologul Emil Racoviţă, membru şi preşedinte al Academiei Române, primul explorator român în Antarctica. În 1899 participă la expediţia întreprinsă de vasul “Belgica” în Antarctica.

1916- A încetat din viaţă scriitorul polonez Henryk Sienkiewicz, laureat al Premiului Nobel pe anul 1905 (“Potopul”. “Quo vadis?”, “Cavalerii teutoni”)

1918 – Consiliul Naţional Român din Bucovina hotărăşte unirea Bucovinei cu România.

- Publicitate -

1924 – Apare, la Bucureşti, revista săptămînală „Mişcarea literară”. Revista a activat sub conducerea lui Liviu Rebreanu până la 17 octombrie 1925.

1932 – A murit sergentul Constantin Ţurcanu, erou al Răzoiului de Independenţă, imortalizat de Vasile Alecsandri în poezia „Peneş Curcanul”. Peneș Curcanul, pe numele său real Constantin Țurcanu a fost un erou al Războiului de Independență din 1877. Constantin Ţurcanu a fost sergent în Regimentul 25 Infanterie şi a devenit faimos după bătălia de la Grivița. A luptat apoi la Rahova. În 1913 a luptat din nou în Bulgaria, în al Doilea Război Balcanic, iar în Primul Război Mondial a luptat pe frontul de la Tisa, fiind avansat la gradul de plutonier major.

Marele poet roman Vasile Alecsandri a dedicat o poezie lui Peneş Curcanul, în care cântă vitejiile acestuia şi a celor „9 din Vaslui” în lupta pentru independența României.

- Publicitate -

1941 – Șeful nazist german SS Heinrich Himmler a ordonat arestarea si deportarea în lagăre a tuturor homosexualilor.

1948 – A fost testată cu succes prima locomotiva electrică cu turbină de gaz (SUA).

1950 – S-a născut Principesa Elena a României, fiica regelui Mihai al României. Este a doua în linia de succesiune la tronul României, după sora sa mai mare, Margareta.

- Publicitate -

1956 – A decedat Principesa Elisabeta a României, fiică a regelui Ferdinand şi a reginei Maria. A fost căsătorită cu regele George al II-lea al Greciei, de care va divorţa în 1934.

1956 – Are loc premiera primul film al lui Elvis Presley, „Love me tender” la cinematograful Paramount în New York.

1971- A fost pus în funcţiune primul microprocesor din lume. Primul microprocesor din lume, Intel 4004 era compus din 2300 de tranzistori, cu funcţii de memorare şi de calcul, putea să execute 60.000 operaţii pe secundă.

- Publicitate -

1976 – A încetat din viaţă Jean Gabin, actor de teatru şi film. Gabin a interpretat rolul comisarului Maigret în mai multe ecranizări după romanele lui Georges Simenon.

1990 – A avut loc, la Brașov, o demonstrație de mari proporții cu prilejul aniversării a trei ani de la revolta anticomunistă a muncitorilor și locuitorilor din Brașov. În frunte cu membrii Asociației „15 noiembrie”, demonstranții au parcurs vechiul traseu al manifestației din 1987. A fost adoptată Proclamația de la Brașov, 15 noiembrie 1990.

1995 – Firma americană IBM a intrat oficial pe piaţa românească, prin înfiinţarea societăţii IBM România.

1998 – A fost reînfiinţată, la Mediaş, Secţia română a Societăţii Internaţionale pentru Drepturile Omului (SIDO), după un an de la excluderea din forul internaţional pe motiv de inactivitate.

2008: Doisprezece mineri au murit şi alţi 13 au fost internaţi la Spitalul de Urgenţă Petroşani, în urma a două explozii care au avut loc la mina Petrila.