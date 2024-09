Elevi ai liceului din Plopeni, pasionați de robotică. „E o parte a vieții lor”

De ce sunt copiii atrași de robotică? „Este o parte a vieții lor. Combină curiozitatea naturală și dorința lor de a explora și crea, iar efectele muncii se văd repede”, spune profesoara Any Dana Corciu de la Liceul „Carol I” din Plopeni, Prahova, cu clase de teoretic, tehnologic și sportiv, într-un interviu pentru edupedu.ro.

„20bot MIRO si concursul Nextlab.tech a plecat totul. Stăteam în fiecare vineri de la 13.30 până la 15.30 și nimeni nu se plângea”, a precizat Dana Corciu, citată de edupedu.ro.

Ce spune profesoara Any Dana Corciu de la Liceul „Carol I” din Plopeni, Prahova

Rep. Cum credeți că îi poate ajuta pe elevi și liceul robotica și participarea la Robocaravana? Ce reacții au avut elevii? Ce v-a impresionat pe dumneavoastră ca profesor?

Any Dana Corciu: Îmi doream sa fac o activitate pe robotică și primul contact l-am avut cu NextLab.tech. Am înscris copiii de gimnaziu pe platformă. Văzând entuziasmul lor, am început să lucrăm mai mult, în afara orelor de școală.

Am realizat apoi la nivelul școlii un cerc de robotică RoboKids. Am câștigat 5 roboți: 2 MIRO, 2 ENSPIRO și 1 TECNICUS. Îmi amintesc că stăteam în fiecare vineri de la 13.30 pana la 15.30 și nimeni nu se plângea.

Am reușit și am asamblat primul nostru robot MIRO. De acolo a plecat totul.

În ceea ce privește Robocaravana, am găsit un mesaj pe email și am înscris școala acolo. La activitate au participat elevii interesați de robotică din clasele V-XII.

Organizarea acestei activități a avut drept scop popularizarea, familiarizarea, atragerea elevilor către domeniul roboticii. Elevilor le este prezentat kit ul Steam, EduLib KIT STEM, kit educațional de tip STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, pentru a fi folosit la programarea și asamblarea roboților.

Robotica combină curiozitatea naturală și dorința lor de a explora și crea, iar efectele muncii în robotică se văd repede, așa că elevii au fost foarte fericiți și încântați. Organizatorii au fost impresionați de interesul copiilor față de roboți, aceștia au fost asaltați de întrebări. Au venit cu un roboțel dansator care a avut un mare impact, mai ales la cei mici.

Robotica oferă libertatea de a construi și de a personaliza. Copiii își pot imagina roboți diferiți și le pot da viață, ceea ce stimulează creativitatea și gândirea inovatoare, dar și impactul lor cu mediul înconjurător.

Rep.: Sunt interesați de robotică, tehnologii noi? Au planuri de viitor legate de tehnologii noi?

Any Dana Corciu: Copiii sunt atrași de robotică din mai multe motive. Este o parte a vieții lor. Într-o lume din ce în ce mai digitalizată, copiii sunt expuși la tehnologie de la o vârstă fragedă. Robotică le oferă ocazia să interacționeze direct cu tehnologia și să înțeleagă cum funcționează diferite dispozitive.

Robotică implică adesea construcția și programarea unor roboți care pot realiza sarcini variate, ceea ce oferă o combinație între învățare și distracție. Această componentă practică și creativă este foarte atrăgătoare pentru copii. De asemenea sunt provocați, apar probleme, iar ei trebuie să le rezolve. Robotica oferă posibilitatea de a crea lucruri noi, iar procesul de design și construcție a unui robot poate să trezească și să dezvolte creativitatea.

Copiii care sunt pasionați de robotică își pot crea planuri de viitor diverse, având la dispoziție numeroase oportunități educaționale și profesionale într-un domeniu în continuă expansiune. Ei pot continua să studieze discipline precum ingineria mecanică, ingineria electronică, programarea și automatizarea la nivel liceal și universitar.

Edupedu.ro: Ce profesii aveți în oferta școlii la care credeți că este utilă robotica?

Any Dana Corciu: Liceul nostru oferă specializările pe filiera tehnologică de tehnician mecatronist. Pe măsură ce industriile devin din ce în ce mai automatizate, există o cerere tot mai mare pentru experți care pot implementa sisteme robotizate în fabrici, depozite sau birouri. Roboții industriali (pentru sudură, vopsire, asamblare, inspecții, etc.), vehiculele ghidate automat (AGV-uri), mașinile-unelte cu comandă numerică, centrele de producție, sistemele de realizare rapidă a prototipurilor și micromașinile sunt numai câteva exemple.

De asemenea avem, în birourile moderne, sistemele de completare automată a formularelor, mașinile de copiere multifuncționale (copiere, scanare, imprimare, fax etc.), distribuitoarele de mâncare și băuturi, sălile de întâlniri și prezentări multimedia, sistemele de control al climatului, în aplicațiile casnice, sistemele de securitate și robotii, aspiratoarele, mașinile de spălat rufe sau vase, ușile automate ale garajelor.

Am enumerat numai câteva dintre multiplele aplicații ale roboticii în mecatronică. Elevii ar putea sa lucreze ca tehnician în sectoarele Electronică, Mecanică, Robotică industrială/medicală, dar și ca Tehnician de întreținere pentru echipamente electrice și electronice.

În același timp, trebuie și o conștientizare a faptului că învățământul trebuie reactualizat în mod continuu, conform ultimelor tendințe ale societății, trebuie o implicare mare a factorului uman, dar și a comunității locale. Introducerea roboticii poate face educația tehnică mai atractivă pentru elevi, deoarece aceștia au ocazia să lucreze cu tehnologie de ultimă generație și să vadă rezultate concrete ale eforturilor lor. Acest lucru poate reduce rata abandonului școlar și poate crește interesul pentru specializările tehnice.