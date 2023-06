Ploieștiul și alte 32 de localități din Prahova sub cod portocaliu de furtună. A fos emis RO Alert

Ploieștiul și alte 32 de localități din Prahova au intrat sub cod portocaliu de ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului duminică după. amiazp.

Potrivit ANM, duminică în intervalul 14.20-15.30 se vor semnala: averse torențiale care vor acumula peste 35…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie, grindin

ILocalitățile vizate: Prahova: Ploiesti, Brazi, Urlați, Boldești-Scăeni, Valea Călugărească, Bucov, Bărcănești, Puchenii Mari, Ariceștii Rahtivani, Târgșoru Vechi, Blejoi, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Râfov, Drăgănești, Iordăcheanu, Păulești, Lipănești, Podenii Noi, Tomșani, Ceptura, Dumbrava, Bălțești, Gornet-Cricov, Balta Doamnei, Tinosu, Apostolache, Plopu, Gherghița, Tătaru, Olari, Fântânele;

Avertizare meteo-INTENSIFICARI ALE VANTULUI, VIJELIE PUTERNICA, frecvente descarcari electrice, grindina, averse torentiale care vor cumula local 35…40 l/mp.

Perioada de manifestare 18.06.2023/14:20-15:30. Evitati deplasarile si luati masuri de adapostire si autoprotectie! ISU PRAHOVA.

Weather alert – WIND INTENSIFICATIONS, POWERFUL STORM, frequent electric discharges, hail, heavy rain that will accumulate locally 35…40 l / sqm. Period of manifestation 18.06.2023/14:20-15:30. Avoid any travels and take shelter and self-protection measures! ISU PRAHOVA.