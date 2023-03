Un șofer și-a distrus roțile mașinii într-o groapă la intrarea în Ploiești. De 1 an de zile, Primăria nu a găsit o firmă care să o astupe

Astuparea craterelor din asfalt continuă să fie o misiune imposibilă pentru Primăria Ploiești. În ultimele luni mai mulți șoferi ne-au trimis pe adresa redacției numeroase sesizări cu privire la starea proastă a carosabilului din Ploiești, dar și cu pagubele provocate de sutele de gropi din oraș.

De mai bine de 1 an de zile, la intrarea în Ploiești pe la Podul Înalt, în zona fabricii de bere, pe banda I de circulație este un astfel crater.

Marți, un șofer care nu știa de existența lui și-a distrus două roți ale mașinii după ce nu a reușit să-l evite.

Indignat, bărbatul ne-a declarat că a sunat la Primăria Ploiești pentru a cere socoteală pentru paguba produsă, însă răspunsul primit l-a lăsat fără cuvinte: Primăria Ploiești nu a fost în stare să găsească în ultimul an o firmă care să se ocupă de astuparea gropilor.

„Gropile din orașul Ploiești. Una din ele, la intrare în oraș până în poarta de la fabrica de bere. Imaginile sunt de ieri după amiază (n.r. marți), în juru orei 16.00.

Paguba? Păi două jante 500 lei + două cauciucuri. În jur de 700 lei.

Când am sunat la Primărie să anunț mi-au spus că groapa respectiva are 1 an de zile și că nu au găsit o firmă care să se ocupe de ea.

De aceea plătim taxe și impozite” încheie ironic prahoveanul.

Observatorul Prahovean a solicitat Primăriei Ploiești un punct de vedere cu privire la această situație.