Munți uriași de gunoi la Ciorani filmați cu drona. ”Este un focar de infecție!” [VIDEO]

George Ionescu, deputat al partidului Forța Dreptei, a susținut astăzi o conferință de presă pe tema depozitelor ilegale de deșeuri din Prahova. FOTO-VIDEO la finalul textului.

”Am cerut informații tuturor celor 104 primării din județ cu privire la contractele pe care populația le are cu operatorii de salubritate. Am constatat că există o diferență foarte mare între numărul locuitorilor și cel al contractelor încheiate pentru ridicarea deșeurilor menajere. Este și cazul comunei Ciorani, unde 40% din populație nu are contract cu operatorul de salubritate. Cum și oamenii aceia produc gunoi, acesta este depozitat ilegal peste tot, pe terenuri agricole, în spatele caselor și, cel mai grav, în albia pârâului Cricov” a declarat deputatul Ionescu.

Acesta a prezentat o serie de imagini, inclusiv filmate cu drona, în care se văd depozitele ilegale de deșeuri.

”Oamenii se tem să vorbească pentru că le e frică de primar. Mi-au spus că dacă se află, se pot trezi cu geamurile sparte sau cu cauciucurile tăiate la mașini. Am sesizat și Garda de Mediu, care a aplicat sancțiuni, dar fenomenul este un atentat la sănătatea populației. Este un focar de infecție. Levigatul se scurge direct în apa Cricovului” a precizat deputatul prahovean.

Deputatul a dat exemplul localităților din Ardeal, care au scăpat de această problemă doar aplicând legea.

”De exemplu, în comuna Șelimbăr, din județul Sibiu, localnicii plătesc taxa de salubritate la primăria, alături de impozitele pe locuințe și mașini. Astfel, operatorul prestează serviciul care este plătit de primărie. În acest fel nu mai există cetățeni care aruncă gunoiul în natură”, a spus George Ionescu.

Contactat de Observatorul Prahovean pentru un punct de vedere, viceprimarul comunei Ciorani, Valentin Spătărelu, a declarat:

”Pot să vă spun că în ultima perioadă am luat mai multe măsuri pentru a stopa acest fenomen. A crescut numărul de contracte de salubritate încheiate pe raza comunei, am aplicat și sancțiuni. Nu se poate rezolva totul peste noapte, dar se fac eforturi în acest sens”.

