S-a lansat platforma oficială a Olimpiadei Naționale de Inteligență Artificială

Olimpiada Națională de Inteligență Artificială (ONIA), lansată în 2023 de Universitatea din București și Uniunea Profesorilor de Informatică din România, și extinsă ulterior prin implicarea Universității Politehnica din București și a Ministerului Educației și Cercetării, beneficiază în prezent de o platformă modernă dedicată evaluării automate și pregătirii în domeniul inteligenței artificiale.

Noua platformă (olimpiada-ai.ro) integrează funcționalități avansate și susține dezvoltarea educației în AI în școli și licee. Proiectul a fost realizat de o echipă de tineri specialiști, studenți și profesori, cu scopul de a sprijini elevii și cadrele didactice în procesul de învățare și în atingerea performanței. Suportul tehnic este oferit de Bitdefender, în special în perioadele intense ale etapelor județene și naționale ale concursului.

Platforma oferă utilizatorilor probleme interactive de AI, menite să furnizeze exerciții practice și provocări reale. Sistemul de evaluare automată verifică soluțiile în timp real și oferă feedback imediat, facilitând astfel o învățare rapidă și eficientă. Comunitatea activă integrată în platformă le permite utilizatorilor să adreseze întrebări, să primească sprijin din partea moderatorilor și să colaboreze cu alți pasionați.

Progresul fiecărui utilizator este monitorizat clar, iar notificările în timp real îi anunță despre statusul soluțiilor și despre cele mai recente actualizări.

În perioada următoare, platforma va include noi funcționalități: clasamente pentru școli, licee și facultăți, concursuri suplimentare organizate atât de ONIA, cât și de instituțiile de învățământ, un sistem de punctaj personal, titluri și distincții care evidențiază progresul, precum și profiluri profesionale verificabile, utile pentru prezentarea competențelor reale în fața angajatorilor sau a instituțiilor academice.

Utilizatorii se pot alătura platformei în două moduri:

– ca participanți, pentru a-și testa cunoștințele și a se pregăti pentru competiții;

– ca contributori, prin crearea de noi probleme și prin implicarea directă în dezvoltarea comunității.

Platforma este gratuită și accesibilă tuturor celor interesați de domeniul inteligenței artificiale, indiferent de nivelul lor de experiență.