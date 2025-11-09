Când intră iar elevii în vacanță. Urmează cea de Sărbători

Doar ce s-a terminat vacanța de la finalul primului modul de studii, că elevii se pregătesc de o nouă vacanță, cea de Sărbători. Aceasta va marca și finalul celui de-al doilea modul de studii.

Cea de-a doua vacanță aduce și cele mai multe zile libere pentru elevi. Astfel, aceștia vor avea nu mai puțin de 19 zile libere, care includ Crăciunul, Anul Nou dar și sărbătorile de Bobotează și Sf. Ion.

Pentru elevi și profesori, vacanța de iarnă începe pe 20 decembrie 2025 și se încheie pe 7 ianuarie 2026. Elevii se întorc la cursuri pe 8 ianuarie, după o perioadă suficientă de odihnă și pregătire pentru examenele de început de semestru.

Pentru salariații din sistemul bugetar și pentru câțiva din sistemul privat, aceștia vor beneficia de mai multe zile libere deoarece anul acesta sărbătorile se îmbină cu weekendurile.

În 2025, Crăciunul cade joi și vineri (25 și 26 decembrie), ambele fiind zile libere legale. Trecerea în noul an aduce alte două zile libere: joi, 1 ianuarie, și vineri, 2 ianuarie 2026. Astfel, românii vor beneficia de weekenduri prelungite atât de Crăciun, cât și de Anul Nou.

Prima lună a anului 2026 începe cu patru zile libere legale: 1 și 2 ianuarie (Anul Nou), 6 ianuarie (Boboteaza) și 7 ianuarie (Sfântul Ioan). Cum 3 și 4 ianuarie sunt în weekend, se creează un interval ideal pentru o minivacanță. Începutul anului 2026 va fi unul dintre cele mai relaxante pentru angajați din ultimii ani.