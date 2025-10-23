Elevii prahoveni pot să-și transforme ideile în afaceri reale

Sunt ultimele zile ale perioadei de înscriere pentru ediția a III-a a proiectului ElePrenor „De la ELEV la ANTREPRENOR”, o inițiativă gratuită dedicată elevilor din clasele IX–XII care visează să devină antreprenori sau lideri de succes.

Programul, care a câștigat rapid popularitate în rândul tinerilor prahoveni, oferă un cadru practic, interactiv și inspirațional pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale, cu accent pe transformarea ideilor creative în proiecte viabile și sustenabile.

Fondatori cu viziune și pasiune pentru educație

Proiectul a fost lansat în martie 2024 de doi tineri antreprenori prahoveni, Ana Maria Militaru și Mihai Lucian Militaru, alături de profesorul Liviu Drăghici.

Cei trei au pus bazele acestei inițiative cu un scop clar și anume – să inspire tinerii să rămână în țară și să-și construiască un viitor prin inovație, curaj și educație aplicată.

Mihai Lucian Militaru este cunoscut ca fiind cel mai tânăr aplicant pentru fonduri din programul Start Up Nation, iar împreună cu Ana Maria și profesorul Drăghici au reușit să atragă sprijinul altor antreprenori locali, care au devenit mentori și parteneri ai proiectului.

Organizarea este susținută de Asociația AiCarte și Colegiul Antreprenorilor, două entități care promovează un model educațional modern, bazat pe experiență directă și colaborare.

„ElePrenor înseamnă educație prin practică, prin curaj și descoperire. Credem că tinerii au nevoie să fie provocați să gândească diferit și să transforme ideile în acțiune”, spun fondatorii proiectului.

Ce învață elevii în cadrul ElePrenor

Programul ElePrenor a fost conceput ca o platformă unică, unde elevii descoperă pas cu pas ce înseamnă să pornești o afacere de la zero.

Participanții beneficiază de:

Cursuri interactive susținute de antreprenori de succes din Prahova și din întreaga țară,

Sesiuni de mentorat personalizat, unde primesc sfaturi concrete adaptate ideilor lor,

Proiecte practice care îi învață să transforme teoria în soluții reale,

Oportunități de networking, care le deschid uși către mediul de afaceri local.

La final, elevii elaborează planuri de afaceri proprii, pe care le prezintă în fața unui juriu format din profesioniști și antreprenori. Cele mai inovatoare idei sunt premiate, iar unii participanți primesc sprijin pentru a-și transforma visul în realitate.

Atmosfera programului este relaxată și motivantă – un spațiu în care creativitatea se întâlnește cu învățarea activă.

Rezultatele edițiilor anterioare – ideile care au prins viață

Primele două ediții ale proiectului ElePrenor au confirmat succesul conceptului.

Peste 100 de elevi au participat până acum, dezvoltând proiecte concrete – de la inițiative de sustenabilitate și aplicații mobile, până la servicii sociale și idei pentru comunitate.

Ediția a II-a, încheiată în iunie 2025, a avut ca punct culminant evenimentul de final, unde echipele și-au prezentat ideile în fața unor mentori experimentați.

Evenimentul a fost o adevărată demonstrație de curaj și creativitate, tineri de 16–18 ani și-au susținut planurile de afaceri cu profesionalismul unor antreprenori adevărați.

„ElePrenor le dă elevilor încrederea că pot reuși, îi ajută să gândească strategic și să nu le fie teamă de eșec. Este o experiență care le schimbă perspectiva asupra viitorului”, spun organizatorii.

Cum te poți înscrie

Pentru ediția a III-a, locurile sunt limitate la aproximativ 50 de participanți, iar înscrierile se fac online, pe site-ul www.eleprenor.ro, până la data de 24 octombrie 2025.

Elevii interesați trebuie să completeze un formular simplu, care include o scurtă descriere a intereselor lor antreprenoriale și, opțional, o idee de proiect.

Selecția se bazează pe motivație și potențial, iar participarea este 100% gratuită.

Programul cere doar implicare activă la sesiunile săptămânale, organizate atât online, cât și offline, în spații moderne dedicate educației non-formale.

O șansă reală pentru viitorul antreprenorial al Prahovei

Proiectul ElePrenor a devenit un reper în peisajul educațional prahovean. Dincolo de cursuri și premii, oferă tinerilor o nouă perspectivă asupra vieții: nu trebuie să pleci din țară pentru a reuși, ci să crezi în ideea ta și să înveți cum să o transformi în realitate.

„Fiecare ediție ne confirmă că Prahova are tineri excepționali, curajoși, capabili să inoveze și să construiască. Tot ce trebuie să facem este să le oferim încredere și direcție”, spun Ana Maria și Mihai Militaru.

Dacă ești elev de liceu, părinte, profesor sau antreprenor care vrea să se implice în creșterea noii generații, nu rata această ocazie – înscrierile sunt deschise acum!

Viitorul antreprenorial al Prahovei se scrie prin ElePrenor , locul unde visul se întâlnește cu acțiunea.