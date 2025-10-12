- Publicitate -
Când va fi vacanța de schi 2026 pentru elevii din Prahova

Inspectoratele școlare județene au decis când va fi vacanța de schi de o săptămână anul viitor.

Ministerul Educației a lăsat la latitudinea inspectoratelor școlare județene când va avea loc vacanța mobilă din 2026. Est vorba de o săptămână în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026.

În Prahova, vacanța de schi va fi în perioada 16 – 22 februarie.

Când vor fi următoarele vacanțe școlare:

• Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

• Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

• Vacanța de Paște: 4 – 14 aprilie 2026.

• Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026.

