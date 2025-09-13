- Publicitate -

Când au elevii prima vacanță în anul școlar 2025-2026

Cursurile anului şcolar 2025-2026 au început pe data de 8 septembrie 2025, conform structurii și calendarului pentru anul școlar 2025-2026, aprobate de Ministerul Educației. Anul școlar se va încheia la data de 19 iunie 2026 și are o durată de 36 de săptămâni de cursuri.

Anul de curs 2025-2026 are, ca și anul școlar anterior, cinci module de curs, separate de cinci vacanțe școlare. Cursurile se vor încheia pe data de 19 iunie 2026, atunci când va începe oficial vacanța de vară.

Structura anului școlar 2025-2026

Anul școlar 2024-2025 se structurează pe intervale de cursuri și intervale de vacanță, astfel:

Intervale de cursuri în anul școlar 2025-2026

Modulul I: de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2026;

Modulul II: de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie 2026;

Modulul III: 8 ianuarie 2026 – 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București. (În Prahova vacanța este stabilită în perioada 13 – 20 februarie 2026).

Modulul IV: de luni, 6 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026

Modulul V: de miercuri, 15 aprilie 2026 până vineri, 19 iunie 2026.

Astfel, prima vacanță pe care elevii din toată țara o vor avea, este chiar luna viitoare. La finalul lunii octombrie, în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie, va fi vacanța dintre modulele 1 și 2 ale anului școlar 2025-2026.

