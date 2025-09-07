Ministrul Educației, mesaj pentru profesori

Ministrul Educației, Daniel David, a transmis, cu o zi înainte de începerea anului școlar un mesaj pentru profesori. Sindicatele din Învățământ au anunțat proteste și boicotarea festivităților în prima zi de școală.

Anul școlar 2025 – 2026 va debuta, luni, cu o serie de numulțumiri din partea profesorilor. Sindicatele din Învățământ au anunțat proteste, dar și boicotarea festivităților din prima zi de școală.

Cu o zi înainte de începerea anului școlar, ministrul Educației a avut un mesaj pentru profesori și a recunoscut că sunt o serie de nemulțumiri cu privire la măsurile fiscale.

„Văd acum, când copiii se pregătesc să revină la școală, că sunt încă unele întrebări și îngrijorări generate de efectele mișcării sindicale.

Așa cum am spus, ca părinte și ministru cred că școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Cadrele didactice și personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în școli și în clase. Dincolo de diverse nemulțumiri, de acordul sau dezacordul față de acțiunile sindicale, toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi și, așa cum îi știu, sunt convins că o vor onora.

Nemulțumirile față de măsurile fiscal-bugetare există, le știu, le văd si le înțeleg – am respectat și protestele inițiate de sindicate -, dar cred că acestea trebuie folosite nu pentru a ne bloca sistemul de educație, ci, așa cum am spus, pentru a construi măsuri/reforme care să ne dezvolte și să ne aducă tuturor un sistem de educație de calitate și bunăstare.

Așadar, să ne revedem cu toții la școală, iar în paralel vă invit (și am să invit formal reprezentanții tuturor actorilor din educație) să facem echipă pentru a construi pe dificultățile din prezent viitorul pe care îl dorim!”, a transmis Daniel David, ministrul Educației și Cercetării.