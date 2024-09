Elevii de la Școala „Sf. Vineri” din Ploiești nu au nici în acest an școlar sală de sport

Cei aproximativ 1000 de elevi care învață la Școala Gimnazială „Sf. Vineri” din Ploiești nu au nici în acest an școlar o sală de sport. Mai mulți părinți au trimis mesaje pe adresa redacției, panicați din cauza faptului că, la iarnă, copiii lor vor fi nevoiți să îndure frigul pe timpul celor două ore de educație fizică pe care cei mici le au săptămânal.

„Bună ziua. Ce facem cu Școala „Sf. Vineri” din Ploiești?! Nu are sala de sport! Copiii fac educația fizică afară. Acum este ok, dar când o să vina frigul mi s-a spus de către doamna învățătoare și doamna profesoară de sport că tot afară o să facă. Și că, în cazul în care copilul este sensibil, să îl îmbrăcăm mai gros și să îi punem masca din pânză la gură. Este posibil așa ceva?! În condițiile în care eu am învățat tot acolo și am dat bani să se facă sala de sport, care nici azi nu e gata și nici nu se știe când va fi. Ce e de făcut? Vă mulțumesc”, este mesajul transmis redacției de către un cititor.

Povestea construcției sălii de sport de la Școala „Sf. Vineri” este una „cu cântec”. Demersurile au început înainte de 2017, când fondurile pentru construirea sălii de sport au fost colectate de la părinți și din sponsorizări.

„Nu au fost bani pentru continuarea lucrării, iar î n octombrie 2022, s-a aprobat accesarea de finanțare europeană, prin PNRR, pentru construirea sălii. Ulterior, prin hotărâre de Consiliu Local, în 2023, construcția aflată în faza de „schelet” a fost preluată de către municipalitate. Noi am făcut și facem toate eforturile pentru ca lucrurile să se miște cât mai repede în beneficiul copiilor noștri. Ne dorim această sală, este extrem de necesară, mai ales că în această școală învață aproximativ 1000 de elevi”, a precizat directorul unității, Elena Ene.

Aceasta a dat asigurări că, în momentul în care temperaturile vor scădea, „nu se pune problema ca elevii să facă orele de sport afară. Vom găsi soluții de compromis. Vor face activitățile în sala din interior, care este, însă, foarte mică, exact ca o sală de clasă, ori vor face alt gen de activități recreative precum șahul sau altceva care să nu necesite spațiu de mișcare”.