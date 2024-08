Ploieșteanul Darius Bodor, medalie de Argint în China, la Olimpiada Internațională „Științele Pământului”

Darius Andrei Bodor este elev în clasa a X-a la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești și a reușit, la doar 17 ani, performanța de a se califica la Olimpiada Internațională Interdisciplinară „Științele Pământului”, care a avut loc, zilele trecute, în China, la Beijing. Ploieșteanul revine acasă cu Argintul după o competiție internațională pe care el o descrie ca fiind „una grea, cu multe necunoscute”.

Darius spune că a muncit enorm pentru a ajunge cât mai departe.

„Gândiți-vă că eu m-am pregătit nu la una, ci la patru materii: fizică, chimie, biologie și geografie. Calificarea la Olimpiada Internațională este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în 17 ani. Când am aflat că am luat Argintul am fost cel mai fericit. Am alergat, efectiv, spre scenă când mi-am auzit numele. Cea mai mare mândrie? Faptul că am fost acoperit cu drapelul României”, ne-a povestit ploieșteanul, aflat încă sub imperiul emoțiilor, după festivitatea de azi, din capitala Chinei.

Adolescentul va reveni în țară peste câteva zile. Spune că își va lua o binemeritată vacanță, fiindcă „vara aceasta eu nu am știut ce înseamnă relaxare. M-am pregătit intens pentru această Internațională”.

Darius va pleca în vacanță în Franța, loc unde are în plan, odată terminat liceul, să studieze la o facultate cu specializarea Inginerie.

Un rezultat deosebit, pentru care a fost ajutat de profesorii: Maria Marin-chimie, Adriana Radu -fizica, Florina Miricel- biologie, Gelu Hanganu – geografie

Pentru probele practice a fost ajutat de dnele laborante, Georgiana Parvanescu si Liliana Besnea”, este mesajul transmis pe Facebook de către conducerea CNMV Ploiești